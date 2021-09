Centro León publica Jaragua no cae, un libro sobre arquitectura moderna dominicana

Comparte esta noticia

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. — El Centro León y la Fundación Eduardo León Jimenes han presentado Jaragua no cae, un libro sobre arquitectura moderna dominicana enfocado en una obra en particular: el antiguo edificio del Hotel Jaragua.

La obra fue puesta en circulación en un conversatorio entre los autores precisamente en las instalaciones del sucesor del inmueble original, el hoy Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino. El diálogo estuvo moderado por Luis Felipe Rodríguez, gerente adjunto de Programas Culturales del Centro León.

“Con la publicación de Jaragua no cae, el Centro León cumple con su función de promoción y fomento de la investigación de nuestro patrimonio cultural, haciendo accesible a nuestro presente la memoria necesaria con la cual zarpar con más conciencia e imaginación hacia un mejor porvenir”, introdujo la conversación María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes y directora del Centro León.

De la coautoría del arquitecto Alex Martínez Suárez y la editora de diseño Rab Messina, el libro cuenta la traumática historia del establecimiento, desde el ascenso paralelo de las construcciones de concreto en Santo Domingo y la dictadura trujillista, la visión del maestro Guillermo González a principios de la década de 1940 y la demolición del hito en 1985, entre protestas ciudadanas y opacas tramas políticas. Y sin embargo, más que un libro sobre arquitectura moderna, Jaragua no cae es un recorrido que examina la estética de la dominicanidad.

“Guillermo González fue uno de nuestros mejores arquitectos y el Jaragua fue su obra máxima”, afirmó el arquitecto e investigador Alex Martínez Suárez. “Por eso, el hecho de que como sociedad hayamos dejado caer ese referente de referentes hizo que de ahí en adelante se agudizara la pérdida de otros ejemplos valiosos de nuestro patrimonio arquitectónico reciente”.

“Es por esa razón que este proyecto no está escrito en un lenguaje solo para arquitectos, sino como una historia con recursos narrativos inesperados que busca atraer con guiños de humor, con fuerza y con honestidad a lectores fuera del gremio”, explicó la editora y curadora de diseño Rab Messina. “Este no es un libro para arquitectos, sino un libro para dominicanos”.

El tomo, de 328 páginas en total y con traducción al inglés, incluye una generosa selección de fotografías que abarca desde los inicios de la Dominicana republicana hasta los retos urbanísticos de 2021, así como una detallada recreación de las plantas y las elevaciones del complejo hotelero, con cada una de sus ampliaciones.

La tirada impresa de 500 ejemplares será distribuida como cortesía entre arquitectos, sociólogos, centros educativos y líderes de opinión dominicanos, y la edición digital del libro está disponible en su totalidad, de forma gratuita, en jaraguanocae.do. Allí los co-autores han trabajado una exposición virtual que contiene, aparte de una versión resumida de la historia, galerías expandidas —con más de 500 imágenes disponibles—, grabaciones de audio tomadas en vivo desde el hotel en la década de 1950 y clips de video con el establecimiento como protagonista.

La exposición virtual fue diseñada por Pablo Liz, mientras que el libro fue diagramado por Samanta Sánchez Franco, ambos bajo la dirección tipográfica de Ivanna Candelier. El prólogo fue realizado por el arquitecto e investigador José Enrique Delmonte. El proyecto fue co-financiado por la institución estadounidense Fundación Graham para Estudios Avanzados en Bellas Artes, gracias a una subvención para proyectos de investigación arquitectónica. La indagación, realizada no solo a través de documentos históricos sino también de decenas de entrevistas a testigos de primera mano, arrojó datos nunca publicados y poco conocidos para la sociedad dominicana.

Sobre el Centro León

El Centro León es una institución sin fines de lucro perteneciente a la Fundación Eduardo León Jimenes, que abrió sus puertas al público en el año 2003. Consolida la trayectoria y el apoyo al arte y la cultura que ha venido desarrollando la familia León desde la Fundación Eduardo León Jimenes. Acopia 40 colecciones sobre artes visuales, arqueología, etnografía, folklore dominicano, cultura popular dominicana, fotografía dominicana, bibliográfica, cartografía, documental y multimedia. Sus programas y proyectos se articulan en torno a sus ejes temáticos: creatividad, identidad y habitabilidad, a través de actividades de animación sociocultural y educación.

centroleon.org.do

Sobre los autores

Alex Martínez Suárez es un arquitecto, investigador y curador dominicano. Tiene una maestría en Arquitectura Avanzada del Instituto Berlage en los Países Bajos y un posgrado en Estudio de Museos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Es coordinador general y museógrafo del Museo Fernando Peña Defilló en Santo Domingo, así como director de Archipiélago, una plataforma multidisciplinaria que realiza proyectos de arquitectura, academia y gestión cultural.

Imparte docencia en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, en el Instituto Tecnológico de Monterrey en México y en la Universidad Iberoamericana en República Dominicana. Además, ha fungido como profesor invitado en la Universidad Piloto de Colombia en Bogotá y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce.

Es miembro del DoCoMoMo Dominicano, la Fundación Palm Inc. y el ICOM, y forma parte del comité editorial de la revista Arquitexto. Ha sido co-editor de varios proyectos en torno a la modernidad, como el libro Arquitectura en el trayecto del sol: Entendiendo la modernidad dominicana, publicado para la Bienal de Venecia de 2014. Asimismo, ha editado las publicaciones académicas Statu quo arquitectura moderna dominicana, Rastros de una Bauhaus dominicana y Guillermo 120.

Rab Messina es una editora, investigadora y curadora especializada en la sociología del diseño. Es egresada del programa de Redacción de Revistas de la New York University en Estados Unidos y tiene una maestría en Investigación y Curaduría de Diseño de la Design Academy Eindhoven en los Países Bajos. Fue editora de la revista de arte TL Magazine, con sede en Bruselas, y de la publicación de arquitectura y diseño Frame, ubicada en Ámsterdam.

Como periodista ha escrito para publicaciones como Newsweek, El País, Remezcla, Forbes México, Disegno y Wallpaper*. Como investigadora de diseño ha participado en proyectos para el Journal of Design and Science del MIT Media Lab en Estados Unidos, Dezeen en el Reino Unido y la Future Architecture Platform de Eslovenia. Como becaria de investigación ha producido ensayos para el Research Center for Material Culture en Leiden, en los Países Bajos, y la plataforma Curando Caribe en República Dominicana. A través del taller editorial Anfibio ha creado libros, documentales y productos web para firmas de diseño y arquitectura, así como para el sector de estilo de vida de alta gama.

