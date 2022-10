Centro Duartiano aboga por la paz en Haití y critica que comunidad internacional crucifique imagen de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMIGO. – El presidente del Centro Duartiano de Santiago, capítulo local del Instituto Duartiano, Conrado Asencio Torres, abogó por la intervención de la comunidad internacional en Haití, tomando acciones que lleven la paz a esa nación, y criticó que la comunidad internacional ha crucificado la imagen de este país, tildándolo de racista y promotor del apartheid del Caribe.

“Para vergüenza de la humanidad, la denominada comunidad internacional, entiéndase claro, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fundamentalmente, pero no menos la Organización de Estados Americanos (OEA), así como los intereses que las financian, centrados en las naciones más poderosas de la tierra, el ejercicio de la solidaridad con Haití se ha centrado en la crucifixión de la imagen de la noble y solidaria nación dominicana”, dijo Asencio Contrado este sábado.

Agregó que “con el auxilio de sirvientes que vergonzosamente llevan nuestra nacionalidad, se le tilda de racista, xenófoba y promotora del apartheid del Caribe entre otros infundados calificativos que son objeto de análisis en las comisiones de derechos humanos de las organizaciones citadas, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Canadá, Francia y la Unión Europea en general, cada año, todo con el objetivo de tirar sobre las espaldas del contribuyente dominicano la carga de las desgracias haitianas sin que ellos asuman el más mínimo atisbo de responsabilidad con una afrenta de la que históricamente los dominicanos nunca hemos sido culpables”.

Señaló que pretenden ser el clarín de alerta, para que ningún dominicano duerma tranquilo, mientras no haya paz en la isla.

“Nos congregamos aquí marchando, pero nuestra marcha no es una sucesión de pasos de dominicanos responsables con la suerte del destino de su nación, no, es mucho más que eso, nuestros pasos pretenden ser el clarín de alerta para que ningún dominicano duerma tranquilo mientras nuestras luchas no surtan el efecto de crear las condiciones para una paz sostenible en la isla”, dijo Asencio Torres en su discurso al inicio de la marcha patriótica.

Asimismo, advirtió que la soberanía de República Dominicana será preservada hasta la última gota de sangre de un dominicano y criticó que vean a este país como racista.

“Nuestros pasos de unidad no son simples pasos, son escuela de conciencia y advertencia contra todos los enemigos de la Patria de Duarte, los de afuera y los de adentro, la soberanía que nos legaran los padres fundadores de la patria será preservada hasta la última gota de sangre de un dominicano”, expresó.

En ese sentido, dijo que “para embarcar la isla y la región en un proceso de caos, mejor que se preparen para reconocer formal y jurídicamente el colapso del Estado haitiano, impulsen una administración internacional y se promueva un pequeño Plan Marshall para la reconstrucción de Haití en Haití, papel. La República Dominicana, el país más solidario del mundo con los haitianos, no está en condiciones de asumir, razón por la que no puede ser abandonada a su suerte”.

“Que en vez de crucificarnos como racistas, metan las manos en sus bolsillos para construcción de un nuevo Haití, pero en Haití y para los haitianos, eso es lo que realmente demanda una solidaridad sincera”, sostuvo.

Consideró que “históricamente hemos cometido muchos errores por una criminal ausencia de conciencia de lo que significa la seguridad de nuestra frontera, los seguiremos cometiendo, sin embargo, aun rectificándolos totalmente, los peligros que se ciernen sobre la seguridad nacional siempre estarán amenazados mientras Haití no sea redimido del universo de dramas que históricamente han impactado esa pobre y desgraciada nación, en consecuencia, la redención económica, social, política, medioambiental, sanitaria, educativa, institucional, etc. de la nación haitiana, resulta ser pues un objetivo estratégico para la construcción de la paz a la cual me he venido refiriendo como cimiento de nuestro futuro”.

Relacionado