Centro de orquídeas en RD recibe visita de afamada estadounidense Martha Stewart

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Por primera vez en la República Dominicana se recibe la visita a un centro de orquídeas de una figura tan reconocida a nivel mundial, de tanto prestigio como Martha Stewart.

Ruth López, una mujer emprendedora y consagrada por más de 18 años al cultivo de orquídeas, cuenta con especial pasión el impacto de aquella visita que marcó su carrera.

Una entrada repentina e improvisada y una persona vestida muy elegantemente, pero de trato afable, cercano y sencilla se convirtió en un hecho memorable tanto para el país como para una de nuestras emprendedoras más dedicada al cultivo de orquídeas.

Y no era para menos y es que por primera vez en nuestra historia una famosa de la categoría de Martha Stewart, presentadora de televisión, experta en recetas de cocina, diseñadora y empresaria estadounidense, visitó Orquidomus, uno de los centros de orquídeas más conocido de República Dominicana, ubicado en Santo Domingo y propiedad de doña Ruth López.

Doña Ruth cuenta que lo que más le impresionó de la visita de Martha fue su sencillez y el hecho de que escogiera visitar solo este lugar sobre especies de orquídeas. Martha adquirió varios tipos de orquídeas que ella no tiene en su granja de Nueva York.

Ruth López tiene más de 18 años dedicada al cultivo de diferentes especies de orquídeas, helechos y agaves. Comenzó en el patio de su casa a cultivar orquídeas y desde ahí fue creciendo hasta recibir una motivación especial de una amiga que la invitó a visitar una feria muy famosa de orquídeas en Singapur.

Además, vivió un tiempo en Estados Unidos, donde trabajo por muchos años, sobre todo en Pensilvania y procreó varios hijos, entre los que se destaca el político estadounidense de origen dominicano Tomas Ramos, excandidato al Congreso por el Bronx y fundador y presidente (CEO) de Oyate Groups, Bronx Rising Initiative.

Martha llegó en compañía de una persona, que fue quien les tomó las fotos con su propio celular. “Vino directamente de Casa de Campo a mi negocio y ella me dijo que buscó por internet y este fue el sitio de orquídeas que más le llamó la atención por la gran variedad que yo tengo. No visitó ningún otro lugar de este tipo”

“No me di cuenta de qué era ella. Andaba con otra persona y un tapabocas. Una señora rubia y alta y bien vestida acompañado por un señor, me dijo, usted habla inglés porque la señora no habla español y yo le dije, claro y usted de donde es, le pregunté en inglés y ella me dijo, soy de New York, soy Martha Stewart y dije que, con cara de asombro y ella dijo sí”, contó asombrada López.

Yo he sido, agrega, desde mi juventud, fanática por muchos años de Martha Stewart porque ella es una figura, un incono de la cocina y de revistas famosas. Muy educada, muy pausada y se tomó su tiempo para ir cada parte de mi vivero y recorrerlo con dedicación. Me enseño fotos de su granja en Nueva York y me invitó a visitarla. Ella es amante de las especies, que solo florecen una vez al año. Me mostró fotos de sus cultivos de cítricos y de especies de orquídeas y helechos.

Relacionado