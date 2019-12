Centro Cultural Perelló realiza tradicional concierto de navidad en Baní

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Baní.-Con el auspicio de la Fundación Perelló, por octavo año consecutivo el Centro Cultural Perelló (CCP) presentó su tradicional Concierto de Gala Navideño, evento abierto para todo público, y que esta vez estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro José Antonio Molina, con las participaciones especiales de Diomary La Mala, Manny Cruz y la participación especial del artista internacional Pablo García.

El concierto ofreció un repertorio musical amplio y variado, además de la interpretación de cánticos a cargo del Coro de Cámara del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, KORIBE, bajo la dirección de la maestra Nadia Nicola.

Julia Castillo, directora del CCP, durante sus palabras de bienvenida expresó gratitud por la acogida que recibe esta gala, de la cual dijo se ha convertido en una tradición para el pueblo banilejo.

“Más que un concierto navideño, es un evento artístico, cultural y familiar que realiza la familia Perelló Abreu, con la finalidad de enaltecer el arte y la cultura dominicana en la provincia Peravia”, destacó.

Dijo que, durante ocho años, más de 10 mil personas provenientes de diferentes comunidades han podido disfrutar de un concierto de dicha magnitud, fortaleciendo el propósito y motor del Centro Cultural Perelló que es poner al alcance de toda la sociedad banileja y la región Sur actividades que promuevan valores.

“Como parte del compromiso que tenemos con el pueblo banilejo y nuestro país, este espectáculo es un regalo especial de parte de la Familia Perelló-Abreu, para que toda la familia pueda disfrutarlo”, señaló Castillo.

Los asistentes disfrutaron de una noche magistral con un repertorio musical que incluyó las mejores interpretaciones de clásicos villancicos, tales como: Waltz of the Flowers, Santa Claus is coming to town, Vivo por Ella, The Christmas Song, A las Arandelas (aguinaldo dominicano), En esta Navidad, Alegre Vengo, Merenguero hasta la tambora, Aleluya de El Mesías y Sabes Enamorarme interpretado por Manny Cruz.

Personalidades presentes

El concierto fue encabezado por miembros de la familia Perelló, las hermanasDaisy y Noris Perelló Abreu, acompañadas por Manuel Pozo Perelló, Jorge Perelló, Daisy Roca Perellóy Kirshis de Mondesert; junto a ellos; el alcalde del municipio Baní, Nelson Camilo Landestoy; Juan Daniel Balcacer y la directora del CCP, doctora Julia Castillo Mejía y demás personalidades del ámbito social y político.

Sobre Coro KORIBE

Es el Coro de Cámara del Ministerio de Cultura de República Dominicana. Su nombre recuerda la voz indígena caribe, con el que se bautizó a la región cultural de la que somos partes. Este coro integrado por 20 músicos comenzó su labor en diciembre del 2013. Su variado repertorio integra obras de diversos géneros y estilos dedicando un especial interés por la música dominicana, caribeña y latinoamericana.

Sobre el Centro Cultural Perelló

Ubicado en el municipio de Baní de la provincia Peravia, el Centro Cultural Perelló es uno de los principales espacios culturales de la República Dominicana donde se realizan diversos eventos culturales, exposiciones, espectáculos, entre otras actividades. Este centro fue fundado en el 2011 por la familia Perelló, dueños de Industrias Banilejas (INDUBAN). La idea original surgió del empresario don Manuel de Jesús Perelló Báez quien pensó inicialmente en crear una biblioteca que sirviera como legado educativo para su pueblo. Con los cambios y las amplias necesidades culturales, la idea de la biblioteca se expandió dando lugar a un edificio más grande para el desarrollo comunitario de las artes y la educación.

