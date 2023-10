Centenares de haitianos cruzan a comprar a RD, por primera vez en un mes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Centenares de haitianos cruzaron este domingo a República Dominicana por el paso fronterizo de Dajabón (noroeste), cinco días después de que este último país dispusiera de «corredores comerciales» como forma de flexibilizar el cierre completo de la frontera en represalia a la construcción de un canal del lado haitiano para tomar aguas del río Masacre.

Una fuente del Ministerio de Defensa dominicano (MIDE) confirmó a EFE que Haití decidió abrir la puerta del puente fronterizo que comparten ambos países para que sus ciudadanos penetraran a Dajabón, donde se produce desde hace años un mercado binacional los lunes y viernes de cada semana.

El Gobierno dominicano dispuso la apertura de los corredores comerciales el miércoles pasado, pero los haitianos mantuvieron cerrada la puerta y no cruzaron al país vecino, como tampoco lo hicieron el día siguiente ni el viernes, cuando se suponía que se produciría la reapertura del mercado.

La información dada a EFE aseguró que parte de los haitianos que cruzaron hoy al país lo hicieron para retirar mercancías en locales que operan en el mercado de Dajabón donde, precisamente, se produjo un incendio, hasta ahora de causas desconocidas, la madrugada del viernes.

Los haitianos, tal y como dispusieron las autoridades dominicanas para la reapertura fronteriza, les fueron tomados datos biométricos y se mantuvo el fuerte dispositivo militar que desde hace un mes se implementó en la zona.

«Hemos visto una gran cantidad de haitianos que han ido a revisar sus puestos de compra y venta, pero también hemos visto a muchos otros que están comprando, incluso han cruzado camiones grandes al país a comprar mercancías, además de las motocicletas de tres neumáticos que utilizan los haitianos», dijo a EFE el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón.

Para el edil hay «posibilidades» de que el mercado binacional reanude sus operaciones mañana lunes.

Riverón afirmó que la apertura se produjo tras conversaciones de comerciantes dominicanos con sus pares haitianos, así como de autoridades del país vecino.

«Nosotros no participamos de esas conversaciones, porque tenemos nuestra posición con respecto a la situación que se ha presentado con la construcción del canal (…) creímos pertinente no participar de ese proceso para no entorpecer», agregó.

El Ejecutivo dominicano decretó hace un mes el cierre total de las fronteras, la suspensión de la expedición de visados a los ciudadanos haitianos, la reactivación de un canal en la parte dominicana del río Masacre, llamado Dajabón en República Dominicana, y la prohibición de entrada al país de los responsables de la polémica toma de agua, entre otras decisiones.

Haití ha reiterado de que continuará con la construcción del canal que, asegura, servirá para dotar de agua a zonas agrícolas.

República Dominicana, en cambio, asegura que la obra se construye sin los criterios técnicos de rigor y de que viola el Acuerdo de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje firmado por ambas naciones en 1929.

Los dos países solicitaron la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA).