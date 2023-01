Celtics buscarían un traspaso para aligerar carga de trabajo de Horford y Williams

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Los Boston Celtics son uno de los muchos equipos que buscarán mejorar su plantilla en este cierre de mercado. Según afirma Jared Weiss, periodista de The Athletic, los de Massachusetts tienen en concreto el objetivo de dar algo más de profundidad a su juego interior, de modo que podrían estar interesados en jugadores como Jakob Poeltl, por quien ya han mostrado interés en el pasado.

Miedo a una lesión de Robert Williams

Esto podría parecer a priori un tanto extraño, pues la plantilla de Boston no está especialmente coja en cuanto a hombres altos. No obstante, Weiss asegura que este deseo nace del miedo a una nueva lesión de Robert Williams III, cuya ausencia sí podría generar importantes complicaciones una vez que lleguen los playoffs.

En la pasada postemporada, Al Horford llegó a promediar más de 35 minutos por partido debido a los problemas físicos del pívot, algo que, a sus 36 años, los Celtics no quieren tener que pedirle de nuevo. Por tanto, en las oficinas están decididos a hacerse con otro recambio de garantías, lo que reduciría no solo la carga de minutos del dominicano sino también del propio Williams, al que Udoka tuvo que emplear en los últimos playoffs incluso cuando era obvio que no se encontraba al 100%.

Robert solo ha podido disputar 13 partidos en lo que va de temporada, pues una operación en el mes de septiembre le hizo perderse los primeros meses de competición, y tras su regreso Mazzulla le ha ido dando descansos puntuales para que no acumule demasiados partidos consecutivos, lo que parece confirmar una cierta preocupación con respecto a su capacidad para mantenerse regularmente en pista. Y si los Celtics quieren consolidarse como uno de los grandes favoritos al anillo si no el principal favorito, no pueden no tener un recambio para una de sus piezas clave.

