Celtics apuestan por hacer borrón y cuenta nueva ante 76ers

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Los Celtics de Boston no esperaban perder el quinto partido ante Philadelphia, o al menos no del modo en el que lo hicieron. Jugando en el Garden y con la posibilidad de quedarse a un solo paso de las finales de la Conferencia Este, los verdes dieron quizás su peor versión para ser plenamente superados por los 76ers. Joe Mazzulla, head coach de Boston, señala que no les queda otra que centrarse en el siguiente encuentro.

«Este fue nuestro primer partido realmente malo de los playoffs. No llega necesariamente en el mejor momento, pero solo tenemos que cambiar nuestra perspectiva y debemos prepararnos para jugar el próximo», comenta.

En la organización de Massachusetts tienen claro que el Game 5 se puede catalogar directamente como un desastre, pero no por ello tienen intención de detenerse en un profundo análisis, ya que creen que hacerlo sería perjudicial para ellos.

«El pasado es el pasado. Podemos hablar sobre muchas cosas que sucedieron en esta serie que podrían haber sido al revés, y no fue así. En este momento tenemos una gran oportunidad frente a nosotros. Reflexionar sobre el pasado nos quitaría esa oportunidad», sentencia Jaylen Brown.

El recuerdo de Milwaukee

Para los Celtics esta situación no es nueva. Se han visto en siete ocasiones 3-2 abajo en una eliminatoria al mejor de siete partidos y han salido victoriosos en seis de ellas (el que más en la NBA). Tal estadística incluye las semifinales de conferencia de la temporada pasada contra los Milwaukee Bucks, cuando perdieron el Juego 5 en casa y fueron capaces de vencer en los dos siguientes choques. Es un dato a favor, pero Brown prefiere olvidarse del mismo.

«El año pasado acabó. Este año tenemos que salir y ser mejores de lo que fuimos esta noche, o tendremos un final diferente. Obviamente, todavía estamos en esta serie, y tenemos que reunir todo lo que nos quede para ser mejores de cara al sexto partido», concluye.

