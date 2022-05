Celso Marranzini atribuye apagones a falta de cumplimiento plan de expansión 2010-2030

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Gabinete del Sector Eléctrico, Celso Marranzini Pérez atribuyó los apagones de los últimos días a la falta de cumplimiento del Plan de Expansión 2010-2030, y recordó que en el caso de Punta Catalina no era la solución al problema eléctrico, sino no una adición importante al sistema.

Sostuvo que este es un sistema que crece 125 megavatios todos los años, y la última adición que se había hecho, antes de Punta Catalina, fue las plantas Quisqueya I y II, dejadas por su administración al frente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Marranzini Pérez explicó que las dos unidades de Punta Catalina se construyeron entre el 2012 al 2019 y, por lo tanto, el sistema “se comió a Punta Catalina”.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, el funcionario del sector eléctrico estatal agregó que en el 2018 se debió licitar otra plata, y no se hizo, y cuando cualquier planta del sistema sale para mantenimiento crea un problema de suministro.

Dijo que en el caso de la unidad número I de Punta Catalina salió del sistema para tema de mantenimiento el pasado 27 de marzo y esperan que pueda entrar el 30 del presente mes.

“Los apagones más que relación con Punta Catalina tienen el problema de que, desgraciadamente, el Plan de Expansión 2010-2030 que, incluso, lo hicimos nosotros, no se cumplió, o sea, yo siempre he dicho que Punta Catalina no era la solución del problema eléctrico, sino una adición importante al sistema, este es un sistema que crece 125 megavatios todos los años, y la última adición que se había hecho antes de Punta Catalina fue Quisqueya I y II”, reiteró Celso Marranzini.

Insistió que para mantener estable la oferta del servicio eléctrico, y que no se cree problema en el suministro que se traducen en apagones cuando alguna de las plantas más importantes del sistema tiene que salir por un asunto de mantenimiento, se requiere adicional 125 megavatios cada año al parque energético.

“Ahora mismo hay unas licitaciones de corto plazo de 400 mega y una de largo plazo de 800 megavatios, o sea, fíjate el problema que hay, con 350 megavatios de Punta Catalina fuera y 300 de AES, como el sistema no tiene reservas, desgraciadamente eso se traduce en apagones, porque no hay otra forma”, precisó.

El administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina dijo que los generadores “tenemos que ser lo suficientemente responsables y decir estamos en mantenimiento, no es culpa de las distribuidoras, es culpa de que no hay suficiente energía, y hay que sacar las plantas para darle mantenimiento”.

Descartó que los apagones que se han producido recientemente en distintos puntos del país sean económicos, y aclaró que en el caso específico de Punta Catalina las Distribuidoras están pagando a tiempo la energía despachada.

Celso Marranzini no favorece que el Estado dominicano invierta en la construcción de plantas de generación eléctricas, y lamentó que en los pasados ocho años no se aprovechara el crecimiento de la economía mundial para reformar el sistema de distribución.

Marranzini revela precio de venta de energía Punta Catalina a Distribuidoras casi se ha duplicado por alza costo del carbón

El coordinador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina reveló que esa empresa de generación casi duplica el precio de venta del kilovatio a las distribuidoras, como consecuencia de las considerables alzas que ha experimentado el costo del carbón en el mercado internacional.

“Yo si se el impacto que eso nos lleva, pues Punta Catalina el año pasado vendió el kilovatio a 9.5 centavos de dólar, y estamos proyectando que este año puede llegar a 17, tranquilamente, de 9.5 que se vendía hasta octubre del año pasado, duplicado, es así”, explicó Marranzini Pérez.

El director ejecutivo del Gabinete del Sector Eléctrico agregó que, hasta poco es, porque en la época de estabilidad del mundo el carbón costaba entre 50 a 60 dólares la tonelada, y ahora, fuera de contrato, por supuesto, ha llegado a costar hasta 380 dólares esa misma tonelada.

Marranzini dijo que en el caso del carbón para la generación de las plantas que usan ese mineral, además del precio, es el tema de suministro, y puso como ejemplo lo externado días atrás por el presidente de Colombia Iván Duque en el sentido que “Colombia no consume mucho carbón, pero, sin embargo, tenía la producción de las minas colombianas vendidas completamente”.

“Realmente el mercado se ha puesto sumamente complicado, y muchas veces uno dices, prefiero pagar y no apagar, o sea, tengo que pagar el precio alto, pero más alto es tener que apagar la planta por falta de carbón, y yo espero que eso nunca nos pase”, aclaró.

Puntualizó que eso, desgraciadamente, ha tenido un gran impacto en las finanzas del sistema porque esos costos tienen que pasarlos a sus clientes que son las Distribuidoras, es decir, a Edenorte, Edesur y Edeeste, al igual que lo hace las plantas de Itabos que usan el carbón para su generación.

Celso Marranzini expuso, además, que por cada día que una de las plantas de Punta Catalina está fuera de servicio, la empresa pierde un millón de dólares diario, lo que implica que en los dos meses que la Unidad número I estará parada, dejarán de recibir 60 millones de dólares.

Dice Andy Dahuajre es un camaleón que fracasó como empresario pero exitoso negociando con todos los gobiernos

Celso Marranzini respondió con duros términos las recientes críticas que le hiciera el economista Andy Dahuajre Hijo al comparar su gestión al frente de Punta Catalina con la que realizó Jaime Aristy Escuder.

“Ese amigo que escribe ahí es como la lagartija esta que cambia de color, el Camaleón, Andy Dauhajre es, totalmente, un Camaleón”, afirmó el reconocido dirigente empresarial y funcionario del gobierno en el área energética.

Puso como ejemplo que en el año 2000 en un encuentro donde había una coincidencia familiar, en una cena donde estaban todos juntos, previo a las elecciones, Andy dijo que Hipólito Mejía era un hombre bruto, a lo que él le ripostó diciéndole que estaba equivocado porque el exmandatario es un hombre brillante, “y por supuesto ganó las elecciones y a los dos meses ya Dauhajre Hijo estaba en el gobierno”.

“Es su habilidad, yo se lo reconozco, ese es su negocio, y en ese negocio él ha sido bueno, y cuando quiso ser empresario no fue bueno, porque tenía aquel Fondomicro que quebró, y terminó un banco comprándoselo para hacerle un favor”, recordó.

Ante la pregunta de sí creía que Andy podría entrar a este gobierno, respondió: “él llega siempre, tiene una habilidad tremenda, es un camaleón”.

Agregó que, al margen de todo, “Andy es un hombre muy inteligente, y está entre los economistas más preparados e inteligentes, y eso no se le puede quitar”.

Defendió la transparencia con que está manejando a Punta Capitalina y dijo que cualquiera puede entrar a su página web y encontrarás, por primera vez, el presupuesto, programa de compras, la nómina, y todas las informaciones que se requieran.

