¡Celos! Migrante manda $5 mil dólares a su mamá y se los regala a su otro hijo

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Un creador de contenido identificado en sus redes como ‘’El Etor’’, publicó un video en su cuenta de TikTok @hectorramirez731 donde explica la injusticia que ha vivido con su propia madre.

Héctor es un migrante mexicano que trabaja incansablemente en estados Unidos para ayudar a su madre a salir adelante pero que, tras mandarle unos 5 mil dólares para la construcción de su casa, esta prefirió regalarle una gran parte a su otro hijo.

‘’Yo triste porque mandé 100 mil pesos, unos 5,438 dólares aproximadamente, a mi pueblo para empezar a hacer mi casita y mi mamá le prestó 70 mil pesos a mi hermano para comprar un carro, que cuando venga al norte me los paga’’., expresó este.

Como si estuviera celoso y un poco afectado por la acción de su madre, Héctor explica a sus seguidores que con ese dinero quería adelantar su casa para cuando regresada de trabajar.

‘’Me acuerdo de cuando mi mamá me dijo hace como 15 años: ‘Mijo, váyase para el norte para que haga su casita’. Me vine, empecé a mandar dinero y resulta que ahorita todavía no tengo ni un cinco’’, siguió diciendo.

De inmediato, su historia se volvió viral en las redes sociales, tanto así que su hermano se molestó con él por exhibirlo.

Muchos comentaron que es normal que las madres tengan cierto favoritismo con sus hijos y otros alegaban que dicha acción solo crean conflictos en la familia.

