Celinés Toribio llega a Netflix en “The Last O. G.” junto a Tracy Morgan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Uno de los sueños más anhelados por la actriz y productora dominicana Celinés Toribio se ha cumplido, trabajar al lado del comediante, Tracy Morgan la serie norteamericana “The Last O.G.” (The Last Original Gánster), para la plataforma de streaming Netflix.

El famoso comediante, quien ha estado en producciones como “Death at Funeral”, “30 Rock”, “Rio 2”, “Coming 2 América”, participará en esta serie que lleva una divertida trama sobre la vida de un padre divorciado que lucha por reivindicar su pasado delictivo ante los ojos de sus hijos y su entorno en un barrio en Brooklyn, Estados Unidos.

Toribio dijo que llevaba más de 20 años esperando y preparándose para esta oportunidad, sin necesidad de tener algún padrino o un regalo que se le dio, sino que todo ha sido “guayando la yuca”.

“Por el lado terrenal llegué gracias a un comediante, que también es actor en la serie, llamado Ruperto Banderpur, un dominicano por padre y madre, nacido y criado en Nueva York, que es muy bueno en las tablas, en el teatro, en la comedia, y lo admiro muchísimo”, expuso la actriz.

La también modelo sostuvo que a nivel espiritual se ganó el papel de Miss Torres (personaje que interpretará Toribio), ya que era para una mujer que haya vivido en Washington Heights, dominicana, que sea luchadora y de carácter.

Celinés Toribio reveló mientras era entrevistada por Kenny Valdez en el programa K Artes TV, que hacer reír es lo más difícil, agradeciendo a Frank Perozo y todo el equipo de Caribbeam Cinemas, quienes fueron los primeros en darle el empujón para hacer comedias.

“Yo recuerdo que Frank Perozo me dijo hacer reír es difícil, pero si tú no te lo crees se te va hacer más difícil, eso fue en “Colao”, dándome la seguridad de poder hacer comedia, por eso cuando llegué a este set de grabación me sentí en familia”, agregó.

Toribio dijo que como actriz el mejor receptor es quien tienes frente, por eso ha tenido a grandes actores que junto a ella están en la serie enseñándole las técnicas para poder fluir en la serie, pese a su experiencia en varias comedias como ¡Qué León!

“Porque hay algo que te dan en las líneas, pero tu debes crear tu propia biografía del personaje, entonces junto a Sandy Hernández (se encuentra en Colombia grabando la serie de las Hermanas Mirabal), fuimos formando la psicología del personaje.

La actriz dominicana entra en la tercera y cuarta temporada rumoreándose que podría estar en la quinta, que todavía la plataforma no ha anunciado.

Este año, se espera el estreno de “Infelices para siempre”, una película de video cine rodada en suelo mexicano, donde Celinés trabaja al lado de los respetados actores Adrián Uribe y Consuelo Duval.

Recientemente actuó en la película “Flow Calle”, una cinta que tiene a grandes exponentes de la música en el género urbano producida por Caribbean Films Distribution.

A su vez esta co-escribiendo una película inspiradora para el público femenino, la cual ha anunciado se prepara para dirigir por primera vez

Relacionado