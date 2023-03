Celinés Toribio debuta como directora de cine por primera vez en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La carrera actoral de Celinés Toribio, siempre ha ido de la mano con la producción. Es por esto que después de más de 15 películas actuadas y unas 7 producidas, la dominicana da el paso como ella misma lo denomina “más importante de su carrera”. El dirigir un largometraje con el cual pretende llevar un mensaje contundente sobre lo que es la visión femenina a la hora de contar una historia.

Eligió el día de su cumpleaños (7 de marzo) y la celebración en víspera del día de la mujer (8 de marzo) para dar algunos detalles de su innovadora idea. El filme lleva por nombre “La Novia Del Atlántico”, se rodará a finales de este verano, contará con un equipo técnico 90% femenino y tendrá como locación principal a Puerto Plata, Republica Dominicana.

“En cada set de películas o series en las que he trabajado, veía como el personal masculino abarcaba el porcentaje mayor frente y detrás de cámaras. Por eso sentí la necesidad de cambiar esa narrativa. Hacer cine con mirada de mujer, es difícil no solo en el caribe sino en todas partes del mundo. Para muestra están ahí las estadísticas donde de cada 100 personas trabajando en el séptimo arte, 75 son hombre y solo 25 mujeres. Y no significa que mi película no dará oportunidad a hombres capacitados, es simplemente que quiero ofrecer un espacio de mando, un espacio de control mayoritario a las mujeres y su visión, en aquellos departamentos donde siguen reinando los hombres y no precisamente por falta de talento femenino sino más bien por falta de oportunidad” comentó la actriz.

La Novia del Atlántico es la historia de 3 mujeres que luchan contra el tiempo tratando de educar a una población que ha decido callar y ser víctimas de su género.

En esta película las mujeres tienen coraje, determinación y están dispuestas a empezar de cero. Es una historia de mujeres, para mujeres y hecha por mujeres. La película será distribuida por Caribbean Cinemas.

“Quiero que sean las mujeres las cabezas de departamentos responsables en tener un resultado final optimo. Me haré acompañar de esas expertas del cine en mi país que tanto admiro y respeto, pero también, abro la mirada hacia otros países con los cuales ya tengo conversadas a algunas mujeres top en su área. Quiero que vengan a RD, que compartan sus conocimientos y se nutran de todo lo que nuestro cine local tiene para ofertar”. dijo emocionada Celinés.

Sobre Celinés y su empresa de cine:

Celinés formó su casa productora de cine bajo el nombre de ESENCIA FILMS y ha producido de manera ejecutiva y/o general varios filmes: “La Soga” 2009, “María Montez” (2014), “Los Fabulosos Ma’ Mejores” (2015), “El Rey de la Habana” (2016), “A Tiro Limpio” (a estrenarse este otoño 2023) y ha trabajado como Productora Asociada en “No es lo que Parece” (2019) y en “Infelices para Siempre” en México que recién se estrenó como la película más taquillera en su primer fin de semana.

