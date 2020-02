Celebrarán primer evento WE en el marco de HUB Cámara Santo Domingo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO-. Los organizadores de WE (Workshop Experience) presentarán, en el marco de HUB Cámara Santo Domingo, el primer evento de este tipo, bajo el tema “Innovación Exponencial”, de la mano de la reconocida experta internacional Brigitte Seumenicht, el martes 17 de marzo, en horario de 9:00 am a 1:00 pm.

WE es un espacio de formación de alto nivel que trabaja la parte teórica de un tema, a través de una conferencia y posteriormente un taller práctico, con el fin de que ejecutivos y tomadores de decisión de una empresa puedan experimentar y poner en práctica los conceptos aprendidos.

“Estamos súper felices de traer a Brigitte, es la primera mujer en ser conferencista principal de un WE, quien cuenta con una experiencia increíble trabajando con empresarios de diversos países y continentes. La innovadora metodología práctica que nos trae, basada en Lego Serious Play, sabemos que será de mucho impacto, provecho y aprendizaje para los participantes”, expresó Johanna Peguero, responsable de WE en la República Dominicana.

HUB Cámara Santo Domingo, en su 5ta edición, tiene como objetivo principal presentar a través de su ciclo de conferencias, temas de innovación y vanguardia con el fin de que el empresariado de República Dominicana pueda aprovechar la plataforma de capacitación que ofrece el evento y actualizar sus conocimientos con temas que son tendencia a nivel internacional.

“Dar inicio a HUB 2020 con un evento de WE es estratégicamente importante para nosotros, tanto por la novedad del tema como por la calidad de su conferencista. En esta quinta edición de nuestro evento estaremos abordando, de la mano de destacados expertos locales e internacionales, temas sobre tecnología, innovación, estrategias digitales y comercio electrónico, conscientes de que esos son los temas hacia donde el mundo está evolucionando”, resaltó Antonio Ramos, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, institución organizadora del HUB.

Ambos ejecutivos valoraron positivamente esta oportunidad de trabajo conjunto. Desde HUB para fortalecer el contenido académico de programa de conferencias y para WE integrarse a la plataforma de este gran evento que convoca a empresarios y ejecutivos de múltiples sectores.

Brigitte Seumenicht ha sido reconocida como una líder empresarial con una sólida trayectoria en diversas compañías de clase mundial. Posee más de 20 años de experiencia en el ramo corporativo e industrial participando como consultora profesional de innumerables proyectos de marketing, innovación, liderazgo y ventas.

Graduada de la Maestría en Marketing y Negocios Internacionales en la Ecole Supérieur de Affaires Francia y la Universidad de las Américas Puebla, inició su carrera profesional en empresas como Volkswagen de México, Siemens y AVL Ibérica en España.

A lo largo de su trayectoria, siempre se ha destacado por impulsar la cultura de innovación empresarial enfocada en el desarrollo del talento, el empoderamiento, la generación de ideas y el emprendimiento.

Así mismo, ha participado como conferencista en diversos foros alrededor del mundo con enfoque en Innovación, Marketing, Customer Experience, Liderazgo Creativo, Ventas, Servicio Sorprendente y Modelos de Negocio Disruptivos.

Ha sido asesora de marcas como: Audi, Dhl, Fox, Toyota, Nivea, Pepsico Mercedes Benz, Marriott, Kelloggs, Hsbc, Hershey, Aeropuerto de Dubay entre otros.

Según estudios científicos el 80% de las células cerebrales están conectadas con las manos y a través de éstas, se transmite información que muchas veces es difícil de expresar de forma verbal, sin embargo utilizando las piezas de Lego se puede construir conocimiento, experiencia y aprendizaje.

Es una metodología está basada en la construcción de modelos tridimensionales con LEGO® para identificar, analizar y solucionar problemas que impiden la innovación, la toma correcta de decisiones, la planeación estratégica a través de un ejercicio experiencial y emocional.

La fortaleza de la Metodología Lego Serious Play recae en el proceso de construcción, reflexión y aprendizaje colaborativo.

El hecho de que los participantes construyan modelos tridimensionales con sus manos proporciona acceso directo al conocimiento y a la experiencia que puede estar almacenada en la mente.

