Celebrarán en Punta Cana VI Copa Tenis Bávaro News

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA.- La VI Copa de Tenis Bávaro News 2019 a realizarse del 1 al 4 de agosto, en el Centro de Tenis Oscar de la Renta, tendrá más de 300 mil pesos en premios y está dedicada al empresario Fernando Rainieri “in memoriam” y al inmortal del deporte Frank Prats.

Así lo informó Félix de los Santos, director del centro sede del evento, destacando que este año como incentivo al tenis femenino, la distribución de premios metálicos se hará entre todas las categorías.

“El año pasado le hicimos un merecido reconocimiento a nuestros inmortales del tenis Joelle Schad, Rafael Moreno, Emilio Vásquez. Este año nos une la ida a destiempo de nuestro Fernando Rainieri, fiel colaborador del tenis de Punta Cana, por eso como parte de nuestra misión es la masificación del tenis femenino, hemos decidido incentivar a las categorías femenino: C-1, C-2, C-3 con premios metálicos”, agregó de los Santos.

El connotado profesional del tenis también informó que se repartirán 200 mil pesos en el nivel Abierto Masculino. Las demás divisiones del certamen son: masculino: C-1, C-2, C-2 45, C-3, C-3 45, Senior 60+; mixto grupo I, grupo II y grupo III:

El calendario de competencias inicia el jueves 1 a las tres de la tarde con la modalidad Abierta y continua el viernes 2 a las 4pm con las demás categorías.

Como atractivo adicional el VI Bávaro News Tenis Cup 2019 tendrá un coctel de bienvenida con música en vivo este viernes 2; luego, el sábado 3, se desarrollará una noche de tapas en Burlerías Restaurante en Punta Cana Village; mientras que la ceremonia de premiación se hará el domingo 4 en el mismo centro de tenis.

Esta justa contará con el patrocinio de PUNTACANA Resort and Club, Pizza Hut, cerveza Canita, Pollo Victorina, BávaroNews, Punta Cana tv y la emisora Cool 106.9 y hoteles The Westin Punta Cana y Four Point de esta misma ciudad.

Para información adicional del evento los números de comunicación son (809)959-4444, (809)959-2222.

