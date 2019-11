Celebrarán Cumbre Global de Liderazgo “Todos tenemos influencia”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Instituto para la Transformación Cristiana Integral anunció la edición 2019 de la Cumbre Global de Liderazgo “Todos tenemos influencia”, los días 15 y 16 de noviembre en el Salón de Eventos Centro Comercial Sambil.

“La influencia sigue siendo el corazón de nuestra Cumbre Global de Liderazgo, evento que durante más de dos décadas ha equipado miles de líderes empresariales, comunitarios y eclesiales inspirando un liderazgo de alto nivel que provoque la transformación en su día a día. Esta entrega, “Todos tenemos influencia” contará con dos encuentros: Una experiencia corporativa y una experiencia general, con la exposición de algunos de los principales pensadores de nuestro mundo” afirmó Carlos Pimentel, presidente del Comité Organizador.

The Global Leadership Network produce el evento, cuya trayectoria supera los 20 años en Chicago, Estados Unidos. Posteriormente, se transmite a través videoconferencias en 135 países y en 60 idiomas.

En la edición 2019 expondrán Ben Sherwood, Ex Copresidente de Disney Media Networks, Ex Presidente de Disney ABC Televisióny autor; Chris Voss, ExNegociador de rehenes del FBI, CEO y Fundador de The Black Swan Group; Bear Grylls, aventurero, escritor y presentador de TV; Craig Groeschel, Pastor principal de Life.Church; Jason Dorsey, considerado el orador #1 en Generaciones Z y Millennial e investigador, entre otros.

La Cumbre Global ha rendido frutos evidentes, como indica la investigación realizada por la organización “Excellence in Giving” a asistentes, quienes atestiguaron una mejora del 83% en su trabajo en equipo, una mayor satisfacción y productividad; además, una organización más eficiente gracias a una visión más clara; mientras que un 81% identificó de manera concreta cómo su supervisor llegó a ser un mejor líder.

Será celebrado desde el próximo viernes 15 de noviembre a las 6:00PM hasta el sábado 16 a las 6:00PM en las instalaciones del Salón de Eventos Ctro. Comercial Sambil. Incluye refrigerios y almuerzo. Para más información e inscripciones llamar al 809-688-6900 y 809-732-8053 o visitar https://cumbreliderazgo.do/.

Sobre el Instituto para la Transformación Cristiana Integral (ITCI)

El ITCI es una organización que tiene como meta difundir principios de cosmovisión vivencial con herramientas para transformar la sociedad en Cristo. Su propósito es promover el desarrollo humano integral en todas sus dimensiones desde una perspectiva bíblica (dimensión espiritual, social, económica, educativa, afectiva, estética, de la salud, ecológica y prevención de desastres naturales) a través del desarrollo de programas anuales que abarcan: La Coproducción anual en Santo Domingo de la “Cumbre Global de Liderazgo”, apoyo a Eventos y conferencias sobre cosmovisión bíblica y la celebración de talleres y encuentros con grupos de discipulado y coaching para aprender y aplicar los principios de la cosmovisión bíblica.

