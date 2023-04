Celebran primera Conferencia entre Líderes de la Diáspora Dominicana en NY

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. -Residentes dominicanos en los Estados Unidos, celebraron recientemente la Primera Conferencia entre Líderes de la Diáspora Dominicana, con el objetivo de unificar criterios y seguir creciendo como una colonia que aporta al crecimiento de ese país, realizada en el marco de los Premios a la Excelencia de los más destacados criollos en esa demarcación.

La actividad que contó con la presencia de los congresistas Adriano Espaillat y Robert Jackson; el asambleísta Manny de los Santos; el cónsul dominicano, Eligio Jáquez; Carmen de la Rosa, concejala del Distrito 10 e Ydanis Rodríguez, comisionado de Transporte de la Ciudad (DOT).

La conferencia consistió en el desarrollo de diversos temas que se presentan como parte de las problemáticas del día a día de los residentes dominicanos en las áreas de salud, civismo y de negocios.

El grupo que participó en la primera etapa, estuvo integrado por el influyente doctor Ramón Tallaj, presidente del grupo “Somos Community Care”; la doctora Vanessa Fernández, médica de la red Ryhan Health; el cardiólogo Eliezer Guzmán, el psiquiatra Fernando Taveras, el podiatra José de León, y el doctor Rafael Lantigua, vicedecano de medicina de la Columbia University; quienes debatieron interesantes temas como nutrición, enfermedades crónicas, salud mental y otras.

Asimismo, los profesionales del periodismo como Saúl Pimentel, José Alduey Sierra, José Zabala, Niurka Rivera, Roberto Gerónimo y Luis Alfredo Collado, debatieron sobre el papel de los medios comunitarios en la comunidad.

De igual forma, en la temática de negocios, los panelistas fueron: Eliezer Bueno, presidente de la Cámara de Comercio de Washington Heitghs (Alto Manhattan) e Inwood y de la Junta Comunitaria #12; Kenia Abreu, presidenta de la Cámara de Comercio de Mujeres; y los empresarios, Rafael Álvarez (presidente de la Asociación Latina de Franquicias), Cirilo Moronta y Yomare Polanco; quienes hablaron del emprendedurismo, cómo hacer contratos certificados por la ciudad, cómo convertir su negocio en una franquicia, cómo manejar el crédito y tener acceso a la compra de viviendas.

Y en el área de civismo, el conversatorio fue liderado por representantes de la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos, que realizaron un análisis sobre el voto dominicano en el exterior y cómo alcanzar un millón de votantes de la diáspora para las elecciones del 2024.

Sobre el evento

Este evento que fue efectuado en el piso 12 del nuevo hotel Radio Hotel- Above in The Heights, ubicado en el 500 Oeste de la calle 181 esquina avenida Ámsterdam, se realizó también para conmemorar el 15 aniversario del programa de televisión denominado “Entre Líderes”.

El mismo incluyó la entrega de los Premios a la Excelencia de la Diáspora con una cena de gala, donde su producción general estuvo a cargo del comunicador, José Alduey Junior.

Por: Tania Frías

Relacionado