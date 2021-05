Celebran Primer Seminario Internacional sobre Violencia Doméstica

Comparte esta noticia

Inducido por el Alcohol y las Drogas en tiempo de Pandemia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Fue celebrado el pasado sábado, el “Primer Seminario Internacional, Violencia Doméstica, inducida por el alcohol y las drogas, en tiempos de pandemia”, el cual busca educar tanto al hombre como a la mujer sobre la importancia de la protección a la mujer, y a la familia, bajar los altos índices de violencia doméstica y los feminicidios.

El seminario estuvo presidido por su principal organizador, Manuel Núñez, quien además es el director del Comité de Prevención de Alcoholismo y Drogadicción, Inc., y contó entre sus principales panelistas con el Juez de la Corte de Justicia de New York, Néstor Díaz y María Trusa, autora del libro “Yo digo no más”, y de un mensaje especial de la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental del gobierno dominicano.

Contó, además, con los mensajes internacionales de José Rijo, presidente Internacional de Clapea, en los Estados Unidos de Norteamérica; Verónica Arreaga, representante de Clapea en Ecuador; Pablo M. Verrandi, representante de Clapea en Perú; Margie Dip, representante de Clapea en Honduras, Edgardo Robles R., representante de Clapea en México, y Galo Guaman, presidente de Clapea en Puerto Rico.

La actividad educativa y de prevención, en la que además se entregó un reconocimiento especial al Juez Néstor Díaz y a María Trusa, fue apoyada por los Leones Internacionales y su presidenta Carmen Díaz, el Cónsul General Eligio Jáquez; la asambleista Carmen de la Rosa; Lourdes Batista, comisionada del Comisionado Dominicano de Cultura, la Fraternal Order of Police Lodge #148 y el honorable Congresista de origen dominicano, Adriano Espaillat.

Se desarrolló en la Sala de Teatro Rafael Villalona, del Comisionado Dominicano de Cultura, en New York, y tuvo como maestros de ceremonias a Germán Batista y Susana Hernández.

Contó con la presentación de la obra teatral “Violencia Doméstica, producida por José Bonilla, además de la participación musical desde la República Dominicana, de Millenium.

Manuel Núñez destacó la importancia de que dicho seminario se realice cada año de manera ordinaria, para lograr salvar matrimonios y vidas, buscar maneras de unir familias y alejar personas del mundo del alcoholismo y la drogadicción, para ver si se disminuye a la más mínima expresión los altos índices de violencia doméstica, y la tasa de feminicidios. Recalcó que seguirá luchando sin descanso, haciendo estos tipos de seminarios más frecuentemente ya que los resultados son sumamente positivos.

Agradeció el apoyo mostrado, tanto al público presente y a los cientos de personas que siguieron las incidencias de dicho seminario, de manera virtual y cuya apertura estuvo a cargo de Lourdes Batista, directora del Comisionado Dominicano de Cultura.

Estuvieron presentes varias personalidades de la comunicación y del mundo social y político, entre ellos representantes del Consulado Dominicano en Nueva York, de la asambleísta Carmen de la Rosa y del senador Adriano Espaillat.