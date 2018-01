The Agency celebra su primer aniversario con un Open House

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- Los diseños de autor cada vez más concitan el interés de las personas. No solo se diferencian de la moda industrial por el marcado proceso creativo que hay detrás de su creación, sino por su innovación y originalidad.

Satisfacer esta necesidad de portar prendas únicas y de calidad es el objetivo de The Agency, un moderno espacio que abrió sus puertas el 14 de diciembre de 2016 y, desde entonces, se ha encargado de ofrecer al público propuestas de reconocidas firmas como Alice & Olivia, Ronny Kobo, Petersyn, Saylor, Chaser, Etienne Marcel, Mother, Frame, JBrand, Blank, Adriano Goldschmied, L’Agence, Seven for All Mankind, Equipment, Caffe, Kai Lani, Vita Fede, Erickson Beamon, Suzanna Dai, Quay, Native, Sunuva, y Appaman, entre otros.

The Agency, además de ser un lugar ideal para encontrar todo tipo de prendas de vestir, accesorios y trajes para baños, para mujeres, hombres y niños; cuenta con la selección de jeans del diseñador más grande del país con más de 8 marcas y más de 50 modelos en existencia para toda la familia.

