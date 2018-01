Celebran la 24 entrega de los SAG Awards en Los Ángeles, EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- La noche de este domingo se celebró la entrega de los Screen Actors Guild Awards (SAG) 2018, conducidos por primera vez por una mujer, la actriz Kristen Bell.

En esta ocasión, las mujeres protagonizaron, con el segmento “Soy un actor”, donde compartieron sus inicios, con la participación de la pequeña actriz Millie Bobby Brown.

El primer galardonado de la noche fue a William H. Macy, como “Mejor actor de comedia” por Shamelless.

Los ganadores:

Televisión

Actor en una serie de comedia

Anthony Anderson, “black-ish”

Aziz Ansari, “Master of None”

Larry David, “Curb Your Enthusiasm”

Sean Hayes, “Will & Grace”

William H. Macy, “Shameless” [GANADOR]

Marc Maron, “Glow”.

Actriz en una serie de comedia

​Uzo Aduba, “Orange is the New Black”

Alison Brie, “Glow”

Jane Fonda, “Grace and Frankie”

Julia Louis-Dreyfus, “Veep” [GANADORA]

Lily Tomlin, “Grace and Frankie”.

Elenco de una serie de comedia

“black-ish”

”Curb Your Enthusiasm”

”Glow”

”Orange is the New Black”

“Veep” [GANADORA]

CINE

Actriz de reparto

Mary J. Blige, “Mudbound”

Hong Chau, “Downsizing”

Holly Hunter, “The Big Sick”

Allison Janney, “I, Tonya [GANADORA]

Laurie Metcalf, “Lady Bird”.

Actor de reparto

Steve Carell, “Battle of the Sexes”

Willem Dafoe, “The Florida Project”

Woody Harrelson, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” Richard Jenkins, “The Shape of Water”

Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” [GANADORA]

LA ALFOMBRA ROJA

El domingo 21 de enero por la tarde fue el momento elegido para desarrollar los SAG Awards, prestigioso galardón otorgado por el sindicato de actores de Hollywood. Como todos los años, la ceremonia se vio precedida por el desfile de talentos en la alfombra roja.

Entre los primeros en llegar a la ceremonia de los SAG Awards fueron los actores Gaten Matarazzo, Natalia Dyer y Noah Schnapp de la serie “Stranger Things”, producción nominada a varios premios, entre ellos Mejor elenco de serie dramática.

Relacionado