Celebran exclusiva experiencia en la segunda edición del golf invitacional en Casa de Campo Resort® & Villas

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA. – Arturo Fuente Cigar Club ofreció por segundo año consecutivo, una de las experiencias más exclusivas para los amantes del golf en el país, el cual tiene como propósito principal beneficiar a la educación de más de 460 niños de la Fundación Humo de Amor ubicada en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Este torneo invitacional congregó a unos 120 invitados en el campo de golf de mayor envergadura del país: Teeth of the Dog® en Casa de Campo Resort® & Villas; donde además de compartir de cigarros únicamente disponibles para el evento, tuvieron una sana competencia.

El evento estuvo liderado por Ciro Cascella, CEO de Fuente Cigar, John Paul Garrido, Director Comercial LATAM de Fuente Cigars, Sergio Mourelle, Director de la fundación Humo de Amor y la honorable presencia de Carlito Fuente, magnate tabaquero mundialmente reconocido, Presidente de la Junta Fuente Cigar.

El primer puesto de la competencia fue ganado por Peter Garrido y Marco Polanco. En la categoría A el primer puesto fue liderado por Manuel Estrella y Jorge Enrique Yunen, el segundo puesto por Jose Abel Gonzalez y Francis Selman y el tercer puesto por Alberto Vargas y Harldo Cuellar.

En la categoría B el primer puesto fue conquistado por Jose Manuel Busto y Rodolfo Dietch, el segundo puesto por Domingo Bermudez y Leo Sanchez, mientras que el tercer puesto lo lidero Victor Munir y Voler Smith.

El torneo culminó con una ceremonia de premiación a los mejores jugadores y un almuerzo en el que se disfrutó de cigarros de la más alta calidad, destilados de alta gama y un maridaje gastronómico idóneo.

En las palabras de Cascella, se destacó el aporte social que gracias a la actividad se realizaría a la Fundación Humo de Amor cuya misión es brindar oportunidades a niños y adolescentes del municipio de Bonao, vulnerables para que tengan acceso a educación, atención médica y nutrición.

Desde el 2020, la fundación opera como un centro educativo politécnico y de salud donde les permite a sus estudiantes desarrollar sus talentos y habilidades cognitivas para convertirlos en jóvenes profesionales competentes listos para ser insertados en el mercado laboral. Este año, se gradúan 12 estudiantes con especialidad en Computer Networking y 17 técnicos en enfermería.

En esta segunda edición del evento contó con marcas como Lexus, Ministerio de Turismo, Dewars, Volvo, Fiat, Gamma, United Capital, Seguros Crecer, Altio, Banreservas, Casa de Campo Resort® & Villas, Grupo Estrella, Senasa, ARS Reservas, El Catador, Evergo, Universal Aviation, Pizzarelli, Altice, Haagen Dazs, The OX Society by M. Iriarte, Farmacia Los Hidalgos, Café Tostao, Miami Real Invesment, Peroni, Grey Goose, Brugal y Bogey by Lo’Garri, que apostaron a la iniciativa que tendrá entregas anuales con la misma dinámica benéfica e invitacional.

