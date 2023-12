Celebran el 141 aniversario de la elevación a municipio de Mao

El NUEVO DIARIO, Mao, Valverde.- Con varios actos se conmemoró el 141 aniversario de la Elevación de Mao a la Categoría de Municipio y la Instalación del Primer Ayuntamiento, en una ceremonia donde fueron reconocidas tres personalidades destacadas por sus aportes al desarrollo de esta ciudad.

Las actividades conmemorativas fueron organizadas por el Ayuntamiento de local, en conjunto con el Comité de Historia de esta ciudad. Las actividades se iniciaron en la Plaza Centenaria con el enhestamiento de las Banderas Nacional y la Municipal, acorde con las notas gloriosas del Himno Nacional Dominicano y el Municipal, interpretadas por la Banda Municipal de Músicos, que dirige el maestro Carlos Joel Mañón.

Luego una comitiva dirigida por el alcalde, Odalis Rodríguez, y el Concejo de Regidores, que preside José Eliseo Álvarez Suazo, asistieron a la Catedral Santa Cruz, donde fue celebrada una eucaristía especial, cuyo celebrante lo fue el Vicario General de la Diócesis Mao-Montecristi, Monseñor Sinencio Peralta Checo.

Al término de la misa, las autoridades municipales e invitados acompañados por la Banda Municipal de Músicos, marcharon por varias calles de la ciudad hacia el Palacio Municipal, en donde fue desarrollado un acto solemne en el que fueron reconocidas tres personalidades por su contribución al desarrollo del municipio.

El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez; Norman Ferreira Azcona; y el ex senador y ex gobernador de la provincia Valverde, Francisco Oberto Gómez Minaya, fueron galardonados como hijos Meritorios, ciudadanos ejemplares.

En el caso del Dr. Norman Ferreira, fue objeto de la más alta distinción que concede el gobierno local. También el Club de Leones de Mao reconoció al ex alcalde maeño Norman Ferreira Azcona con el galardón “León de Leones”, por su fructífera trayectoria de servicio en esa institución, de la cual fue fundador junto a otras 31 personas en el municipio de Mao hace más de 50 años.

El evento, organizado a casa llena de forma conjunta por el cabildo maeño y por el Comité de Historia de Mao, Inc., tuvo lugar en el salón de sesiones «Prof. Juan de Jesús Reyes» del ayuntamiento local, y fue encabezado por el alcalde municipal, Dr. Odalís Rodríguez, acompañado de la Vicealcaldesa Luisa Blanco y los nueve integrantes del Consejo de Regidores.

Las palabras de bienvenida las pronunció el presidente del Concejo de Regidores, José Eliseo Álvarez Suazo, en tanto que los aspectos históricos sobre el surgimiento del poblado, lleva el nombre de Mao y la fecha conmemorativa de la instalación de su primer ayuntamiento, estuvieron a cargo de Víctor Almonte, en su calidad de presidente del Comité de Historia de Mao Inc, de acuerdo a una nota firmada por el periodista Rafael Pujols.

En representación de los homenajeados habló el abogado Cristóbal Rodríguez, quien agradeció la distinción al Ayuntamiento y al Comité de Historia, a la vez que dijo sentir alto honor por recibir un reconocimiento junto a una persona de la estatura moral, social y profesional del ex alcalde Norman Ferreira, igual que destacó la figura del ex senador y ex gobernador Francisco Oberto Gómez Minaya, de quien dijo sólo haber escuchado elogios y buenas referencias de su trayectoria.

De su lado, Odalis Rodríguez, quien pronunció las palabras de clausura, expresó satisfacción por la elección de las personalidades homenajeadas, de quienes destacó sus aportes y trayectorias, y tras anunciar que este es su último período como Alcalde, dijo que se marchará con la satisfacción del deber cumplido, entre otras razones, por contribuir junto al Comité de Historia a mantener vivo el recuerdo del surgimiento del municipio de Mao en cada fecha aniversario.

Entre los presentes en el acto solemne, además de las autoridades municipales, directivos y miembros del Comité de Historia de Mao, Inc. se destacaron Mons. Sinencio Peralta, presidente del Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR); el Maestro Cándido Almánzar, Rector de la Universidad UTESA Mao.

También estuvieron presentes: Cándida Rodríguez, directora regional de educación, el alcalde del municipio de Esperanza, Freddy Rodríguez; Juan Miguel Liriano, director de la UASD, Centro Mao; el ex Alcalde de Mao, José Peralta, además de las autoridades civiles, policiales y militares, así como dirigentes empresariales, líderes comunitarios, religiosos y deportivos.

CATEGORIA DE MUNICIPIO

Se recuerda que el 25 de noviembre del año 1882, el entonces puesto cantonal de Santiago, fue elevado a la categoría de municipio con el nombre «Santa Cruz de Mao», que hoy día es el municipio cabecera de la provincia Valverde, siendo su primer Síndico, el Señor Sebastián Rodríguez.

El origen de la palabra Mao o Maho, es un vocablo de origen Taino que significa «tierra entre ríos». Este Municipio surgió a raíz de las devastaciones de Osorio en 1605/1606, cuyo caserío o poblado fue levantado en las inmediaciones del Río Mao.

Mao, es el municipio cabecera de Provincia, cuando esta fue creada el 27 de Marzo de 1958, mediante la Ley 4882, siendo su primer Gobernador Don Manuel Evertz, además de Mao integran las demarcaciones geográficas de la provincia Valverde, los municipios de Esperanza y Laguna Salada, así como los Distritos Municipales de Ámina, Jaibón, Guatapapanal, Maizal, Jicomé, Pueblo Nuevo, La Caya, Cruce de Guayacanes, Boca de Mao y Paradero.

POR: ÁNGEL B. ALMONTE