Celebran Día Nacional de Sufragistas; Abinader reitera compromiso de avanzar hacia políticas paritarias

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Con la presencia de mujeres de distintos ámbitos de la vida nacional, del presidente Luis Abinader y de la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, fue conmemorado este martes el primer Día Nacional de las Sufragistas dominicanas.

Al hacer uso de la palabra, el presidente Luis Abinader reiteró su compromiso de avanzar hacia políticas paritarias.

«Quiero reconocer a las mujeres que hoy continúan dando la batalla para construir una democracia más sólida y una sociedad más igualitaria, les reitero mi compromiso para avanzar hacia políticas paritarias y para el reconocimiento de los derechos económicos sociales y culturales. Ustedes, me desafían cada día a trabajar por un mejor país para las mujeres», expresó el mandatario.

Aseguró que en su «gestión he tenido la ocasión de reconocer la gesta de muchas mujeres valientes, decididas y dispuestas a lograr ejercer sus derechos, me enorgullezco de ello. Estoy absolutamente de acuerdo en que no hay otra forma legítima de vivir, que no sea reconociendo que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos».

Describe a las sufragistas como visionarias

Abinader describió a las sufragistas como «mujeres visionarias y con una vocación inquebrantable de trabajo para instalar en la conciencia nacional un nuevo paradigma de lo humano y de los derechos como parte de un nuevo orden civilizatorio».

«Las sufragistas dominicanas fueron parte activa de ese gran movimiento mundial que demandaba algo simple; ser reconocidas iguales ante la ley. Para alcanzar su propósito tuvieron que superar enormes barreras, pero lo hicieron con firmeza y un gran espíritu patrio», añadió.

Destacó que «constitucionalmente les estaba vedado tener propiedades, redactar testamentos, ostentar la custodia de los hijos y las hijas. No podían ejercer profesiones y acceder a puestos de la administración. Y por supuesto no podían ejercer el derecho a elegir y ser elegidas».

«Las Sufragistas despertaron la conciencia. Protestaron, reflexionaron, evidenciaron la situación y vencieron; pues como ya se ha dicho en esta mañana, las mujeres fueron declaradas constitucionalmente ciudadanas en 1942», sostuvo el mandatario.

De su lado, Jiménez manifestó que es motivo de gran satisfacción que como país y como gobierno, la República Dominicana sea pionera en el reconocimiento a las sufragistas, dando así pasos de avance en el propósito de lograr la visibilidad de las mujeres, sus gestas patrióticas, su hacer ciudadano y sus luchas.

«Nos llena de alegría que, de ahora en adelante, cada 16 de mayo vamos a conmemorar y reconocer a las mujeres que lograron establecer el hito de mayor trascendencia histórica a favor de los derechos de las mujeres en el siglo XX. La condición de ciudadanas y el derecho a elegir y a ser elegidas», resaltó.

Destacar que esta fecha se conmemora en honor a las mujeres que se convirtieron en las propiciadoras del sufragio femenino en el país, entre las que se cuentan Abigail Mejía, Ercilia Pepín, Patria Mella, Amada Nivar de Pittaluga, Celeste Woss y Gil, Delia Weber, Carmen González de Peynado, Aida Cartagena Portalatín, Elila Mena, y Carmen Lara Fernández, entre otras.

Previamente a este evento, el Ministerio de la Mujer ofreció una eucaristía en honor a las mencionadas Sufragistas, en la Catedral Primada de América.

