Celebran con éxito tercer Clásico de Softbol “Eddy Toribio”

EL NUEVO DIARIO, MONTECRISTI.- Con la participación de Nelson Cruz, Manny Ramírez y otros jugadores de Grandes Ligas, fue celebrado el Tercer Clásico de Softbol “Eddy Toribio”, llevado a cabo en el estadio Antulio Martínez de Villa Vásquez, donde se reconoció a varias personalidades.

Durante la apertura del clásico, Eddy Toribio, organizador del mismo, afirmó que esta provincia ha aportado muchas estrellas para el béisbol, como el primer inmortal al Salón de la Fama de Grandes Ligas, Juan Marichal, los hermanos Olivo, así como el primer dominicano en jugar en Las Mayores, Osvaldo Virgil.

Además tuvo palabras de motivación y estimulo para los niños, jóvenes y adolescentes de varias ligas presentes en este torneo a seguir practicando el deporte y nunca abandonar sus estudios.

Fueron reconocidos durante el evento Jonathan Trejo, ex jugador de verano; José Morel, ex jugador de clase A; Ronny Lora, ex jugador ligas de verano; Osvaldo Rodríguez, ex jugador de verano y Ruddy Castro ex jugador triple A. También Starlin Castro, y los ex jugadores, Omar Luna, Román Colon, y Héctor Luna.

Cruz y Ramírez también fueron reconocidos y ovacionados por los presentes, de igual manera fue reconocido el empresario Micalo Bermúdez.

Recibieron reconocimientos de igual forma jugadores destacados de Villa Vásquez, entre ellos, Osvaldo José Virgil Pichardo, primer jugador en debutar en las Grandes ligas: Tony Peña, exreceptor de Grandes Ligas; Felipe Rufino, ex jugador segunda base del primer equipo amateur de Villa Vásquez; Antulio Martínez, primer jugador profesional firmado de Villa Vázquez; Domingo Luna, lanzador firmado de Villa Vásquez; Claudio Colon (Chivero), jugador amateur de más poder; Rubén Cruz, primer prospecto de Villa Vásquez; Cándido Mercado, jugador profesional y Luis Betances (Wicho), hijo destacado, organizador de varios eventos de diferentes disciplinas.

Eddy Toribio, organizador del Clásico de Softboll con Jugadores de Grandes Ligas, el cual tiene como visión promover y fomentar el deporte en la provincia de Monte Cristi también recibió un reconocimiento por parte de la Alcaldía Municipal.

Elioset Castro Pimente, alcaldesa de Villa Vásquez dio las palabras de bienvenida y entregó los reconocimientos los cuales llevan las firmas tanto de ella como de Ángel María Morel, presidente del Consejo de Regidores.

