¿Celebramos o lloramos en el Día del Periodista?

Hoy celebramos en el país “El Día Nacional del Periodista”, y me pareció propicio iniciar este artículo con una de las reflexiones inmortales del escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez.

“Mis padres durmieron tranquilos desde que les hice saber que en el periódico ganaba bastante para sobrevivir. No era cierto. El sueldo mensual de aprendiz no me alcanzaba para una semana”.

Recuerdo que mis inicios en esta carrera del periodismo, invaluable y humana, no fueron simples.

Ansiosa por poner en práctica los conocimientos que con muchas dificultades alcancé para entonces, tras cinco años ininterrumpidos en la universidad para poder obtener un título que reza: Licenciada en Comunicación Social, mención periodismo y aportar mi sapiencia en los medios de comunicación, no fue ni ha sido sencillo.

¡Tremenda sorpresa! Cuando al tocar las puertas en algunos medios, los jefes de Redacción me dicen que debo tener experiencia, o de lo contrario, “trabajar” como “pasante”, sin disfrute de salario ni un incentivo hasta tanto demuestre que soy “periodista”, y luego de ser necesaria Recursos Humanos me contrataría.

Por esta gran experiencia es que hago memoria de esta frase reflexiva del Gabo, porque al llegar a la casa de mis padres, luego de depositar algún currículum vitae en periódicos y noticieros de televisión, esperaban expectantes de que su hija “periodista”, comenzaría a ejercitarse en su amada profesión y tener una economía holgada.

Mas, la historia no tuvo ese desarrollo y supongo que es parecida a otras vivencias sin narrar de muchos colegas, que pensaron que después de graduarse tendrían un trabajo estable, bien remunerado.

Esta carrera de esencia humanística y social, ser voz de los sin voz, representa sacrificios, amor, esperanza, pero también desprecio de quienes ven sus intereses afectados.

Hoy celebramos el Día Nacional del Periodista, en honor a “El Telégrafo Constitucional”, primer periódico de país, publicado en 1821, cuya edición fue dirigida por Antonio María Pineda.

Han pasado 201 años de esa primera publicación y vale preguntar dónde situamos esta profesión y a quienes la ejercen. El periodismo es una carrera donde se vislumbra un camino hermoso, pero lleno de espinas, en el que debes primero demostrar tu audacia en la escritura y en segundo plano mantener una mente fría para plasmar las ideas, opiniones e informaciones que darás a conocer al mundo.

Los periodistas en República Dominicana somos “representados” por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), como gremio oficial, y no sé cuántos círculos y sindicatos, cuyo objetivo principal debe ser “defender2 el ejercicio en todas sus manifestaciones.

Este día es festejado en medio de problemas sin resolver como salarios, pensiones justas, incentivos, seguridad social, prejuicios ¿Y por qué no? la falta de ética. Estos puntos deben ser motivos para seguir en procura de cambios tangibles que vayan a favor de esta sufrida y olvidada clase.

POR WENDY CARRASCO DE ARISMENDY

Relacionado