Celebraciones de equipos de Lidom dejan su huella en el béisbol

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Vladimir Guerrero Jr. recorrió las escaleras que van hacia la cueva del Escogido tras una victoria por 4-0 sobre el Licey en el mes pasado, uniformado por completo, con su cabeza inclinada hacia adelante como un rey y una sonrisa que alumbraba su rostro. Tenía puesto un sombrero mexicano negro, una máscara negra y una toalla blanca sobre sus hombros que replicaban un poncho.

Sus compañeros ya estaban allí, muchos de ellos con sombreros coloridos de playa, esperando de rodillas su llegada. De fondo se escuchaba la canción “Rest in Peace” de Jim Johnston, que solía utilizar el luchador libre de la WWE “The Undertaker”.

Desde afuera, lucía curioso lo que estaba sucediendo en el clubhouse tras la victoria.

Guerrero subió los brazos como si estuviera reviviendo de la muerte. Sus compañeros se pararon lentamente como zombies. Un coro de “¡Hey! ¡hey! ¡hey!” se desató, y se detuvo la canción de “Rest in Peace” para darle espacio a “El Sonidito” de Hechizeros Band.

winning one (1) LIDOM game seems more fun than winning any other sporting event under any circumstance

(via @durosdematar1 on IG) https://t.co/tE4QL4PTTC pic.twitter.com/RoI8ZDaDZu

— Céspedes Family BBQ (@CespedesBBQ) December 2, 2020