Celebración Allá y Pena aquí…

Me sentí sumamente emocionado al ver la algarabía mostrada por las autoridades mexicanas y del pueblo en sentido general,por el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, tanto fue así, que por unos instante célebre mentalmente con ellos. La satisfacción fue enorme, al ver al presidente de México, Andres Manuel Obrador, celebrando abiertamente con los que asistieron a tan importante evento de inauguración.

En mi país, ha sido hasta ahora todo lo contrario, permanecemos penando la obra más importante de los últimos años, a pesar de que el 92% de la población reclama a voces este Aeropuerto internacional de Bávaro. Hasta ahora, la indiferencia ha sido la gran repuesta, aún sabiendo que ese aeropuerto, representa el despegue del turismo del país, a pesar de los aprietos económicos que vive la humanidad. No ha importado que empresarios de todo el país se hayan pronunciado en favor del mismo, así como sectores de toda la sociedad dominicana. Tampoco ha importado que ese mega aeropuerto represente empleos, oportunidades y desarrollo para el país. La injusticia se ha manifestado tanto, que no ha importado que se explique y se le muestren los números del crecimiento turístico que representa este aeropuerto.

Al Grupo Abrisa se le han violado todos sus derechos, al pueblo se le ha burlado sin reparos. Naturalmente, no ha importado que los desempleados se hundan en la pobreza.

Una injusticia impactante !

Una decepción a todos !

A pesar de ello, a cada instante más gente se une al reclamo de este Aeropuerto Internacional de Bávaro.

Debo recordarle a los que están llamados a dar el permiso de este proyecto viable, ‘’que la distancia per se no separa a las personas, la indiferencia si.’’ El tema no termina aquí, hace mucho tiempo que aprendí de J K Rowling, lo siguiente: ‘’la indiferencia y la frialdad hacen más daño que la aversión declarada.’’

En este mundo tan competitivo y exigente, la práctica insistente de la indiferencia, tiene un costo bien alto. En ese sentido, al consultar a Jorge Gonzalez, este apuntala con firmeza y gallardía: ‘’la indiferencia es el apoyo silencioso a favor de la injusticia.’’

POR HERMAN PILIER BÁEZ

*El autor es médico – gerente – Investigador/ Periodista – escritor – poeta/ Gremialista – dirigente social.

