CEDIMAT realiza primer implante de válvula pulmonar percutánea en el país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Por primera vez en la República Dominicana, se realizó un implante de válvula pulmonar percutánea, denominada Melody, para reemplazar la válvula pulmonar disfuncional, posterior al reparo de una cardiopatía congénita.

El procedimiento, realizado por un equipo de especialistas en los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), benefició a dos pacientes de 18 y 20 años, que habían recibido una reparación de la Tetralogía de Fallot en edades más tempranas y que luego presentaron afecciones en la válvula pulmonar, según indica un comunicado de prensa.

Se trata de María Alejandra Perdomo, de 18 años, quien presentaba estenosis valvular severa e insuficiencia y Elixandra Dipré, de 20 años, también con diferentes afecciones de la válvula pulmonar.

Esta terapia es una opción mínimamente invasiva para sustituir la válvula pulmonar evitando los riesgos de una re-operación con corazón abierto en niños y adultos.

Los doctores a cargo del procedimiento, John Breinholt, cardiólogo pediatra hemodinamista y Adabeyda Báez, cardióloga pediatra hemodinamista, insertaron el sistema de colocación en la vena femoral a través de un pequeño orificio de acceso en la ingle y lo guiaron hasta el corazón, tras colocarlo en la posición correcta, inflaron el balón para expandirlo, quedando la válvula Melody en su lugar de forma adecuada y competente.

Los implantes, donados por la empresa Medtronic, fueron colocados en el marco de una jornada social de la Unidad de Cardiología Pediátrica de CEDIMAT. Durante esta también fueron realizadas cirugías a corazón abierto a nueve niños y se hicieron 16 cateterismos. Dentro de las otras afecciones que se trataron están: retorno venoso pulmonar anómalo total, ventrículo único, estenosis supravalvular aórtica severa, entre otras, informó Rebeca Pérez, coordinadora de la Unidad.

Asimismo, la coordinadora y cardióloga pediatra, agradeció a Penn State College of Medicine, UChicago Medicine, la fundación Gift of Life Internacional, Rotary International y la Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez; y de manera muy especial a Madhusudan Ganigara, quien fue el experto en imágenes cardíacas no invasivas, determinante para la elección de los pacientes candidatos a recibir la válvula Melody, así mismo a los doctores Rodrigo Soto y Tom Karl que junto al equipo local fueron el respaldo quirúrgico durante estos procedimientos, además de las cirugías cardíacas realizadas.

Simposio

Durante la jornada, se realizó un simposio titulado, “Implante Percutáneo de válvula pulmonar”, donde se expusieron temas como: evaluación de las anomalías del tracto de salida de ventrículo derecho, por la doctora Báez; Reparación quirúrgica de Tetralogía de Fallot: ¿Qué hacemos diferente hoy?, por el doctor Soto, entre otros.

El evento tuvo lugar en el auditorio del Centro Cardiovascular de CEDIMAT.

Relacionado