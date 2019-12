Cedeño dice alegrarse por presidente nombrar 2020 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández dijo hoy “alegrarse mucho” por la decisión tomada este lunes por el presidente Danilo Medina de declarar 2020 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”.

Cedeño de Fernández consideró, a través de su cuenta de Twitter, que esa medida es un buen paso para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, sin la cual no será posible el desarrollo humano y sostenible en el país.

Expresó que es mucho lo que el país ha avanzado, pero que aún quedan pendientes otras metas importantes en ese campo.

“Desde hace años me he unido a esta importante causa, desde las distintas funciones que he ejercido, y como embajadora de la FAO”, agregó.

“Estoy segura que esta declaratoria ha traído gran regocijo a la FAO, al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y a otros importantes aliados en esta lucha por la seguridad alimentaria del país, pero sobre todo a los millones de dominicanos para quienes comer es primero ¡Enhorabuena!”, escribió la vicepresidenta.

