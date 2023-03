Cecilia García critica censura de canción “La Suegra” por Espectáculos Públicos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La polifacética Cecilia García criticó este miércoles la disposición que tomo La Comisión de Espectáculo Público y Radiofonía, por haber censurado la canción “La Suegra”, defendiendo que el tema ya tenía un tiempo que había estado en estreno, mientras resaltaba la excelente actuación que realizó Romeo Santos, en el videoclip.

“Lo primero es que la suspensión fue extemporánea porque la misma ya había sido estrenada hace un tiempo. La decisión se produce antes del lanzamiento del videoclip, pero debo decirte que no le veo razón para ello porque es una comedia, no es un drama a seguir. ¡Cuántas cosas no hacía, por el ejemplo, El Chavo del 8! Me parece que solamente al árbol que da frutos es al que se le tiran piedras”, comentó.

Asimismo, la laureada artista que encarna el papel de la suegra de Romeo, reveló que actuar con el artista fue una grata experiencia, porque desconocía esa faceta histriónica del intérprete de la bachata, que lo llevó a personificar a Balbuena, un personaje, que popularizó el fenecido artista Luisito Martí.

“Por mi cabeza no pasó que Romeo haría el personaje. Creí en todo momento que era una interpretación y sería otra persona que haría de Balbuena. Cuando llegué al estudio me emocionó ver cómo se logró el set parecido al Show del Mediodía, el decorado estaba tan perfecto que cuando se abría una puerta, todo se movía, tal como sucedía en el programa, pero cuando lo vi vestido de Balbuena mi emoción creció porque desconocía su capacidad histriónica, lo conocía como intérprete y compositor de bachata, pero jamás imaginé que lo haría y lo excelentemente bien que le quedó”, afirmó

García, dijo estar dispuesta a subirse al escenario para cantar con Romeo Santos la canción, indicando a seguida que “aunque eso no me lo han planteado, si consideran que debo acompañarlo, me encantaría”, asegurando que el tema no es más que una comedia.

La artista, quien se encuentra en el país trabajando el montaje del espectáculo “La Cenicienta” que estrenará el 14 de abril en el Teatro Nacional, al relatar cómo se produjo el encuentro entre ambos, detalló que el pasado año fue contactada por el equipo de producción para que hizo el montaje en el que Romeo Santos rindió tributo al fenecido artista Luisito Martí y a su personaje “Balbuena”, que dio a conocer en el programa «El Show del Mediodía».

“Fui contactada por su equipo, me informaron de lo que se trataba y me gustó mucho, pero luego me enteré de que era un homenaje a Luisito Martí, lo cual me hizo sentir mejor, porque reconocer el talento de artistas como él, es algo que nos engrandece”, indicó.

Sin embargo, para Cecilia García la sorpresa fue mayor cuando supo que era el propio Romeo Santos quien se metería en la piel de Luisito Martí para personificar a “Balbuena”, siendo esta una gran revelación como actor.

“Su caracterización fue primero y contó con un equipo de profesionales que estaba al nivel de una producción que se grabó en formato de cine”, agregó.

Refirió, además, que el trabajo realizado fue intenso, ya que duró más de 14 horas en un estudio ubicado en Aventura, Florida, en septiembre del pasado año, en medio del huracán que afectó a Miami.

“Cuando conversé con él, me dijo que creció viendo a Luisito Martí y el personaje de Balbuena en la ciudad de Nueva York, con el que se identifica”, puntualizó.

Finalmente, la artista agradeció a Romeo Santos por tomarla en consideración para asumir dicho papel.

Por: Tania Frías Peña.

