Ceara Hatton destaca recuperación significativa y progresiva economía dominicana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, reafirmó este lunes que la economía dominicana se ha estado recuperando de una manera significativa y progresiva y que si crecería un 7.9% en este año 2021 “recuperaríamos el nivel que teníamos en el año 2019”.

Según una nota de prensa enviada por este ministerio a El Nuevo Diario, Ceara Hatton ofreció estas declaraciones durante una entrevista realizada por la periodista Sujelis Terrero, editora de Economía; el periodista Pablo García, y Dionisio Soldevila, en Diálogo Libre del periódico Diario Libre, donde manifestó que “para comprender la situación económica del país hay que entender la magnitud de lo que se atravesó con la pandemia del COVID-19.”

En este sentido, reiteró que el 2020 los efectos totales de la pandemia fueron de US$ 18,459 millones, de los cuales hay US$ 14,827 millones, que es el 80% que son pérdidas y US$3,631 millones de costos adicionales y otros gastos y eso es el 20%.

“Esa es la magnitud de la situación”, puntualizó Ceara Hatton, al tiempo de precisar que si se compara esos US$18,450 millones con lo que es el Producto Interno Bruto (PIB) del año 2020 en dólares daría que es el 23.4% casi equivalente a lo que fue la crisis del 2003-2004 del fraude bancario.

“Si se compara con los datos del 2019 del PIB, estaríamos hablando del 20% del PIB. Eso te da una idea de la magnitud de lo que se vivió en la República Dominicana”, puntualizó Ceara Hatton.

La recuperación

Indicó que lentamente la economía se ha venido recuperando y si se analiza lo que ha pasado con índice Mensual de Actividad Económica, se observa que cuando se compara mes a mes, todavía en el mes de enero del 2021 teníamos un crecimiento negativo.

El catedrático universitario refirió que comparando febrero 2020 con febrero 2021 subió a 1.1%, ya después de marzo, abril, mayo y junio ahí se dio un salto de 10.6%. Además, 47.1% abril con abril; 21% con mayo y mayo y en junio 12.7%.

Sostuvo que lo importante no es comparar un mes con otro, sino el crecimiento más o menos acumulado desde diciembre en este año comparándolo con la misma situación del año pasado.

Expresó que en enero y febrero fueron saldos negativos de crecimiento y apenas en marzo fue que se registró un crecimiento de 3.1% “y ahí hemos venido creciendo hasta llegar a junio a un promedio de 13.3%”.

Mejorar la calidad de vida y acciones en el territorio

El ministro de Economía reafirmó que el objetivo prioritario del Gobierno es mejorar la calidad de vida de la gente, y por eso se está trabajando en mejorar el sistema educativo, la salud, el transporte, hubo un aumento del salario.

Adelantó que el Ministerio de Economía empezó el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y se están poniendo de acuerdo con los demás ministerios que intervienen en el territorio para hacer un trabajo coordinado y que 70 artículos del proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial han sido revisados por la comisión bicameral en el Congreso Nacional.

Se refirió también al tema del avance de las regiones únicas de planificación y 31 provincias ya tienen conformados sus consejos de desarrollo que es un factor fundamental para la coordinación.

Reforma fiscal

En cuanto a la reforma fiscal, entiende que como lo expresó la doctora Milagros Ortiz Bosch, que se debe hablar de una reforma de desarrollo y equidad. “De calidad de vida y equidad”, dijo.

Manifestó que la reforma fiscal debe que ir a asociada al tema de la institucionalidad para garantizar que el dinero no se desvíe y que haya un control. Sostuvo que lo que se tiene que decidir es qué se va a gastar y llegar a una serie de acuerdos. “Por ejemplo, no hay ninguna razón por la cual no tengamos resuelto el problema del agua en el país”, insistió.

De acuerdo con Ceara Hatton si se quiere resolver el problema del agua hay que convertirlo en una política de Estado y tiene que ser consensuado con la sociedad, igual con salud.

“La prioridad debe estar en el gasto y después que nosotros identificamos las necesidades de la población para mejorar la calidad de vida de la gente, entonces se decide como lo vamos a pagar, habrá que tomar algún dinero prestado, pero habrá también que modificar las estructuras impositivas de manera tal que el que más tiene más pague”, enfatizó.

Precisó que el presidente Luis Abinader ha dado muestra de compromiso y voluntad. “Estamos dando señales de compromiso de lograr una nueva institucionalidad”, y citó la Ley de Aduanas.

Indicó que hay muchas leyes que estaban paralizadas y que se están trabajando, por lo que ha habido un proceso de avance en medio de la pandemia.

