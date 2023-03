Ceara Hatton de acuerdo con estudio ambiental en mina Romero en San Juan

EL NUEVO DAIRIO, SANTO DOMINGO.-El ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, afirmó este viernes que no ve ninguna dificultad en que se realicen los estudios medioambientales para la eventual explotación del proyecto minero de la loma Los Romero en San Juan, o cualquier otro en particular.

Durante una entrevista en El Gobierno de la Mañana, el funcionario precisó que la realización de los estudios no debe ser un obstáculo, ya que los mismos serán evaluados por la cartera ambiental para ver si tal o cual proyecto cumple con los parámetros legales del Estado dominicano.

En ese sentido, Ceara Hatton agregó que los permisos medioambientales son una necesidad para cualquier proyecto de extracción de minerales, por lo que recordó que es Medio Ambiente quien tiene la última palabra.

“Yo creo que si una empresa tiene que hacer los estudios, yo no veo ninguna dificultad con que hagan los estudios correspondientes. Ya después el ministerio evaluará si tiene o no un impacto ambiental. Si da un sí o un no, o un sí condicionado”, sentenció.

Dijo que el Ministerio de Medio Ambiente es un mecanismo de protección de la sociedad que se debió haber utilizado con mayor intensidad.

El incumbente de la cartera ambiental lamentó que en su momento el ministerio pudo haber tenido sus debilidades, pero que la presente gestión de Gobierno procura darle fortaleza en la toma de decisiones medioambientales.

Ceara Hatton se refirió en esos términos al hablar de la negativa de la población a que se realicen estudios para validar la explotación o no de proyectos mineros, tal como el de la loma Romero en la provincia San Juan, donde un bloqueo social no ha permitido que se realicen las pesquisas que determinen si es factible o no.

