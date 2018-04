(VIDEO) CDP, SNTP y familiares del periodista Blas Olivo exigen justicia frente a Procuraduría

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Tras cumplirse este jueves el tercer aniversario del asesinato del periodista Blas Olivo, familiares , representantes de las principales organizaciones periodísticas y otros miembros de la prensa reclamaron al procurador general de la República que se aplique todo el peso de la ley a los responsables de la muerte del comunicador.

Además de la viuda de Olivo, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas y otras personas acusan al Ministerio Público de ser negligentes con la solución del caso, ya que a tres años del asesinato de Olivo aún no se ha conocido un juicio de fondo contra los acusados.

Raquel de la Cruz, viuda de Blas Olivo, señaló que no permitirán que la muerte de su esposo quede impune.

Mientras que Adriano de la Cruz, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, expresó que existe una confabulación para que el asesinato de Blas Olivo no sea resuelto y quede en el olvido, y añadió que no se permitirá que los culpables de este asesinato no sean sometidos a la justicia.

De su lado, la periodista Altagracia Salazar criticó las deficiencias con que ha actuado el Ministerio Público. “El caso ha tenido 266 audiencias y los principales involucrados no han sido citados”, señaló.

Entre las deficiencias que han rodeado el proceso que cuatro de los implicados han resultado muertos a manos de la Policía.

Exigen al procurador un cambio de conducta por parte del Ministerio Público, en torno a este caso a fin de ampliar las evidencias contra los acusados.

Piden al Ministerio Público garantizar que los testigos y las partes involucradas estén presentes en la audiencia del próximo 14 de mayo.

Aseguraron que no descasarán hasta ver a los asesinos pagando la pena que les corresponde por el crimen que cometieron.

Blas Olivo fue secuestrado y asesinado el 12 de abril del 2015 en Bonao.

