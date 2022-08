CDP en Santiago: “Aumento excesivo de violencia en el país es preocupante”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La presidente del Colegio Dominicano de Periodista en Santiago, Ana Bertha Pérez, manifestó este viernes que es preocupante el “aumento excesivo” de violencia en el país.

Pérez sugirió a los padres, escuelas y a juntas de vecinos, trabajar en conjunto para modificar a temprana edad la educación de los niños en ese sentido.

“Lo que hay que hacer, es crear conciencia, esto sucede porque las personas están siendo educados para la violencia, yo pienso que es un tema educación, no es un tema político, hay que tratar que los niños entiendan que no deben violentar a sus compañeros en el curso, hay que tratar que cuando se está en la calle no violentar a las personas porque se le fueron delante, hay que tratar de educar a la población”, dijo.

La periodista apuntó que la mayor responsabilidad se encuentra en los hogares y las escuelas, ya que, según dijo, en ocasiones los niños llegan a sus casas con algún golpe que le dio un compañero y los padres sugieren que al día siguiente devuelvan el golpe.

“A veces llegan nuestros hijos al hogar contándonos que pelearon en la escuela y lo que hacemos es educarlos para que vayan a pelear al día siguiente”, precisó.

Por otro lado, Pérez puntualizó que la salud mental hay que trabajarla, y que los psicólogos pueden aportar mucho a la sociedad dominicana en ese tema.

