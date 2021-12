CDES resalta importancia del Proyecto Las Placetas y se integra a labores de seguimiento y validación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIAARIO, SANTIAGO.-El Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) resaltó la importancia del Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas como elemento de progreso para esa región y se integró a las labores de seguimiento y validación para que los trabajos tengan un enfoque integral y garanticen la sostenibilidad ambiental.

El presidente del CDES, Ricardo Fondeur, afirmó que ese organismo va a establecer indicadores de medición de los avances y la planificación y que “vamos a ser veedores de ese proyecto para dar seguridad de que las cosas se hagan de la mano con el sector privado, que la agenda se vaya cumpliendo con transparencia, que se va a hacer bien y vamos a estar ahí dándole la mano para que se cumpla”.

El proyecto, cuyos trabajos reiniciarán próximamente, tendrá una potencia instalada de 206 MW y será la más grande hidroeléctrica del país, con energía limpia y renovable y con una diversificación de la matriz energética que contribuirá a una reducción significativa de los costos nacionales de generación, reemplazando plantas térmicas y reduciendo los montos pagados con el Subsidio de Tarifa Eléctrica.

Fondeur indicó que la obra, que con madurez técnica avanzada aprovechará las aguas de los ríos Bao y Jagua aplicando operaciones que no permiten que se corte el caudal ecológico y por lo tanto siempre habrá agua disponible, incluso en los períodos más secos, “vendrá a traer a San José de las Matas, a Las Placetas y a la región obras de infraestructura, comunicación vial y mejoría de los balnearios”.

Agregó que el CDES está altamente interesado en que no haya errores de impacto ambiental adversos, que no se afecte la capa vegetal y que no haya movilización de poblaciones y debilidades de acceso al agua potable y al saneamiento.

“Para ello se hará el proceso de observación y seguimiento de las obras con la metodología de monitoreo, observación ciudadana y “benchmarking” probada por el CDES, con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, en el proyecto Ciudades emergentes y Sostenibles”, dijo.

El CDES está integrado por más de 60 organizaciones y munícipes independientes que reúnen a todos los sectores de la sociedad de Santiago: el Ayuntamiento, el gobierno nacional y sus representantes locales, el sector comercial y empresarial, ONGs, instituciones culturales y deportivas, grupos religiosos, Federaciones de Juntas de Vecinos, organizaciones populares y de comunicadores, entre otros.

Funciona como un órgano de gestión permanente que define la agenda de trabajo y asume posiciones sobre problemáticas y soluciones para la ciudad, el municipio y su entorno regional, con fines de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en materia de inclusión social, gobernabilidad, ordenamiento territorial, sustentabilidad ambiental y competitividad económica.

