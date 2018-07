CDEEE aclara memorándum para facilitar inversiones no compromete al Estado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) informó ayer que no ha firmado ningún acuerdo de contratación de generación, ni de concesión portuaria, y aclaró que lo firmado recientemente en la República Popular China es un Memorándum de Entendimiento No Vinculante (MOA), cuyo contenido es general y de uso regular para las empresas interesadas en invertir en el sector.

Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, dijo en rueda de prensa que el contenido del documento es común para todas las empresas que expresan intención de establecer negocios energéticos, además de que no supone compromiso alguno de parte del Estado, más allá que el de ofrecer la facilidades para los estudios de factibilidad que puedan interesar a los potenciales inversionistas.

El funcionario estuvo acompañado del presidente del Consejo de Administración de la CDEEE, José Rafael Santana, quien tuvo a su cargo la firma del memorándum el pasado 5 de julio en la capital de la República Popular China.

Jiménez Bichara aclaró que el documento no se refiere, en ningún momento, a la construcción de 1,200 megavatios de generación, ni a la concesión del puerto de Manzanillo en la provincia Monte Cristi, ni tampoco a un supuesto plazo de concesión de 30 años, como erróneamente se había informado.

“Esa es la razón por la que reiteramos que la CDEEE no ha firmado acuerdos de concesión ni de contratación con ninguna empresa de capital chino”, expresó Jiménez Bichara, tras aclarar que no ha habido contradicción ni desautorización en torno a lo que originalmente se firmó.

Las partes convienen de manera expresa que el presente MOU (memorándum no vinculante) no tiene fuerza vinculante para ellas ni creará obligación alguna, en tanto que solo establece “la intención de la CDEEE y de Huayang Investment Holdins Co. de discutir y negociar de buena fe los términos y condiciones para la posible ejecución del estudio de factibilidad”.

Asimismo, destaca que el documento puede ser rescindido por la CDEEE en cualquier momento, sin que eso implique compromiso alguno.

Señaló Jiménez Bichara que los detalles sobre el memorándum no habían sido publicados, porque es de contenido general para todas las empresas que se acercan a la CDEEE.

“Pero dado que fueron despachados informes de prensa que no se corresponden con su contenido, hemos decidido ponerlo a disposición del público de forma íntegra, a los fines de que no haya dudas sobre su condición no vinculante y la ausencia de cualquier acción que comprometa al Estado”, agregó.

Recordó que es normal que cuando una empresa expresa intención de invertir en el país se establezca un documento marco que sirva como punto de facilitación del potencial inversionista para hacer estudios y análisis de factibilidad, pero nunca comprometiendo al Estado en asuntos que son facultad exclusiva del Congreso Nacional y de los procedimientos legales vigentes.

El documento indica que la empresa Huayang tiene la intención de participar en el mercado eléctrico de la República Dominicana, específicamente en la zona norte, cercanía del puesto de Manzanillo, provincia Monte Cristi, “sujeto al previo cumplimiento de los procedimientos y requisitos legales aplicables de conformidad con la legislación dominicana vigente”.

Asimismo, agrega que la empresa ha manifestado tener pleno conocimiento de que la CDEEE “está en proceso de convocar a una licitación pública internacional para la compraventa de potencia y energía eléctrica asociada mediante contratos de largo plazo de las empresas distribuidoras de electricidad, en el cual deberán participar todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras, de naturaleza privada, que deseen ser adjudicatarias de contratos de compraventa de energía y potencia, en pleno apego a las leyes y normativas vigentes sobre la materia en la República Dominicana”.

