CC Sabathia protesta en contra de la policía

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El exestelar lanzador de los Yanquis de Nueva York, CC Sabathia, fue invitado del Podcast BS del portal Ringer el viernes y platicó con Bill Simmons sobre su reciente participación en las protestas en Brooklyn en contra de la brutalidad policial, junto a miles de personas por todos los Estados Unidos que se han tomado las calles después del asesinato de George Floyd en Minneapolis el 25 de mayo.

“Fuimos con la familia — mis hijos son bien apasionados por esto, tienen 16, 14, 11 y nueve años”, explicó Sabathia, en una nota publicada por MLB.com. “El de nueve años ha tenido una gran curiosidad sobre todo lo que está sucediendo ahora mismo en el país y sobre la posibilidad de que lo asesinen sólo por su color de piel”.

It’s not about fear or hiding our children from these realities. It’s about educating and giving them a voice!! The only way we’ll bring about real change today and for the future. 🙏🏾#JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/cjJywVyuI2

— CC Sabathia (@CC_Sabathia) June 4, 2020