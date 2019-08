CC-PLD decidirá método de escogencia precandidatos; CNE no logra consenso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Finalmente la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no logró ponerse de acuerdo en cuál sería la modalidad para escoger a los pre candidatos presidenciales que se medirán en las Primarias del 6 de octubre, razón por la cual, decidió dejar a los miembros del Comité Central esa decisión.

Esta indecisión de la CNE permitirá observar quiénes tienen mayoría y quiénes no dentro del Comité Central, y la posibilidad de establecer “nuevas reglas no conocidas” para dirigir el proceso de selección, aunque dicha comisión garantiza que todos participarán.

Dijo Lidio Cadet: “De las modalidades, la CNE tiene una sola propuesta que presentar este sábado a los miembros del Comité Central, puede ser la modalidad de presentarse planchas, escogencia uno a uno, nivel individual, planchas o en bloque, el CC tiene el derecho incluso de crear una nueva modalidad”.

Insistió en que no habrá problemas por entender que “No hay duda de que esa reunión sea auspiciosa de lo que representa la democracia en la República Dominicana”.

“El CC decidirá el sábado 10 de agosto cual será la modalidad que se va a escoger para dar respuesta a lo que dice la normativa electoral en lo que tiene que ver con la selección de los precandidatos y precandidatas a la presidencia”, precisó.

Cadet informó que escogieron una modalidad para planteársela a los miembros del CC, “pero que la mantendrán en secreto a modo de discreción hasta el sábado” cuando la presenten.

En medio de un parafraseo largo para realmente caer en la verdad, dijo “nosotros si vimos, consideramos una metodología que obviamente, convenimos en no divulgar porque no queremos en lo absoluto pensar que el CC llegue a imaginar que nosotros nos estemos abrogando un derecho que no tenemos por razones estatutarias del PLD, pero si tenemos derecho a presentar nuestras sugerencias”.

Con esta decisión, aclara la CNE, en la reunión convocada para este sábado, no habrá problemas “porque el PLD , el CC tiene experiencia, aclaro.

Al término de la reunión, los miembros de la Comisión Nacional Electoral también informaron que la Junta Central Electoral está lista “para acompañarnos y darnos todo su apoyo”.

Informó que en la reunión de este jueves se trato todo lo concerniente al proceso de modalidad, y analizaron a las modalidades que podrían ser usadas para la elección de los compañeros que los representaran como pre candidatos en las Primarias del 6 de octubre.

