Causas de la derrota del Partido de la Liberación Dominicana

El día 05 del pasado mes de julio, se celebraron elecciones nacionales para elegir al presidente y al vicepresidente de la República Dominicana, y renovar el Congreso Nacional, para el período 2020-2024. Ya en el mes de marzo se habían celebrado las elecciones para elegir las autoridades municipales que estarían al frente de los ayuntamientos y distritos municipales en el mismo período. El Partido de la Liberación Dominicana, que había gobernado el país durante los últimos 16 años, fue derrotado en todos los niveles de elección, más allá de todas las previsiones.

De acuerdo con los resultados oficiales, en las elecciones del 05 de junio pasado, el Partido de la Liberación Dominicana y aliados, Además de perder la presidencia de la República de mano del Partido Revolucionario Moderno y aliados, perdieron el control del Senado y de la Cámara de Diputados, pues solo obtuvieron 6 senadores y 74 diputados, frente a 28 y 127, respectivamente, que habían obtenido. en las elecciones de 2016; mientras que en las elecciones municipales celebradas el 15 de marzo de este mismo año solamente conquistaron 65 alcaldías y 119 distritos municipales, frente a 108 y 168, respectivamente, que habían logrado en las elecciones de 2016.

Las causas de este fracaso electoral del partido de gobierno son múltiples, pero a nuestro entender, las principales son las siguientes: corrupción y nepotismo, abandono de la democracia interna, división del partido, limitaciones del candidato a la presidencia y unidad de la oposición.

Los actos de corrupción y los casos de nepotismo atribuidos a los funcionarios del gobierno y sus relacionados, unidos a la percepción generalizada de que no existía una verdadera voluntad política para investigar los casos denunciados y castigar a los culpables, deterioraron notablemente la imagen del gobierno, en materia de ética y de buenas prácticas en la gestión pública. El grupo Marcha Verde, promovido por varias organizaciones sociales, y que incluía a destacados periodistas, logró despertar en la conciencia ciudadana la necesidad de combatir la corrupción y la impunidad, colocando este tema dentro de los principales problemas nacionales, de acuerdo con las principales encuestas de opinión.

Varios casos de corrupción fueron denunciados en los medios de comunicación; pero el escándalo de la compañía brasileña Odebrecht, constructora de la central eléctrica Punta Catalina y otras importantes obras de infraestructura, constituyó, sin duda, el caso más importante, pues a pesar de que esta empresa confesó haber pagado sobornos por 92 millones de dólares para conseguir contratos de obras del estado, en la República Dominicana nadie ha sido condenado y no hay ningún preso por estos hechos, mientras que en otros países hay numerosos presos, incluyendo varios expresidentes.

Por otra parte, después de 16 años en el poder, y debido a la masificación del partido, la estructura interna del PLD se había debilitado, sus organismos habían dejado de funcionar, el Comité Político no se había renovado desde hacía más de 20 años, el Comité Central se había convertido en un organismo inoperante, que solo se reunía para ratificar las decisiones del Comité Político.

La democracia interna había sido abandonada, y los organismos intermedios y las bases del partido, si bien recibían algunos beneficios de la política clientelar del gobierno, perdieron su protagonismo en los procesos que condujeron a la toma de importantes decisiones partidarias.

El Partido de la Liberación Dominicana se dividió en dos facciones, una encabezada por Leonel Fernández, y otra encabezada por Danilo Medina, mano derecha de Fernández durante sus primeros dos gobiernos. Este proceso se inició en los comicios internos para elegir el candidato a la presidencia de ese partido para las elecciones del 2008, en los cuales Fernández ganó la candidatura, pero Medina nunca lo aceptó, alegando que lo “venció el Estado”.

El conflicto afloró nuevamente en el año 2015, al final de primer gobierno de Medina, cuando este cambió la Constitución, para poder postularse nuevamente, a pesar de la oposición de Leonel Fernández, quien era el presidente del partido. Este conflicto se superó mediante una transacción que incluyó la introducción de un artículo transitorio en la Constitución que impedía la postulación de Medina en las elecciones de 2020.

Como parte de estas negociaciones, se acordó también reservar las candidaturas a los senadores y diputados que en ese momento ostentaban esas posiciones, sin necesidad de que participaran en elecciones primarias, con lo cual se frustraron las aspiraciones de muchos dirigentes medios de la organización interesados en representar a su partido en esos comicios.

En el 2019, el presidente Medina intentó también modificar la Constitución para suprimir ese artículo transitorio, pero esta vez no lo pudo lograr; por lo cual promovió como candidato a Gonzalo Castillo, su ministro de Obras Públicas, quien enfrentó a Leonel Fernández en las elecciones primarias, abiertas, de su partido, celebradas el 06 de octubre de 2019.

Los resultados de estas primarias, en las cuales se probó el voto electrónico, no favorecieron a Fernández, quien alegando fraude no aceptó los resultados y, después de hacer fuertes críticas al proceso de votación, abandonó el partido acompañado de un pequeño grupo de dirigentes, fundó un nuevo partido político, con el nombre de Fuerza del Pueblo y se presentó como candidato a la presidencia en las elecciones de 2020. Independientemente de la cantidad de personas que siguieron a Fernández en su nuevo proyecto político, la imagen del PLD fue seriamente afectada, pues un partido dividido difícilmente gana unas elecciones.

El candidato Gonzalo Castillo no logró conseguir el apoyo entusiasta de algunos de los dirigentes de su partido, que no se sentían representados por una persona que no había hecho carrera política dentro de organización, en adición a sus carencias en materia de comunicación oral, tan importantes para ganar adeptos en una campaña electoral. Además, dentro de su gestión como ministro de Obras Públicas, Castillo fue involucrado en una serie de contratos de servicios, cuya legalidad fue cuestionada por un importante sector de la prensa, sin que se hicieran las aclaraciones de lugar para despejar las dudas.

El PLD llegó al proceso electoral de 2020 fragmentado, sin la disciplina y la compactación que le habían caracterizado hasta entonces, sin armonía ni confianza entre sus miembros. Leonel Fernández había abandonado su partido, pero dentro había dejado a muchos de sus más fieles seguidores, quienes fueron parte de su equipo en las primarias internas, pero se habían quedado por haber ganado sus candidaturas en las primarias internas.

Dentro de este grupo se encuentran los candidatos a senadores por las provincias Espaillat, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, La Romana y Pedernales, con los cuales pareció existir un pacto de no agresión, y el partido de Leonel Fernández no llevó candidatos a senadores en esas demarcaciones.

Mientras esto ocurría en el partido de gobierno, la oposición se proyectaba como un grupo que actuaba con unidad de propósito, pues si bien no acudieron unidos a nivel de la candidatura presidencial, si lo hicieron en varias provincias y municipios, lo que les facilitó la victoria en algunas importantes demarcaciones, tales como los municipios de San Juan de la Maguana e Higüey, y las provincias de Santiago y Puerto Plata.

Por último, el 16 de agosto de este año, el día de la toma de posesión de los legisladores electos en los comicios del 05 de julio pasado, dos senadores y 5 diputados que habían sido elegidos en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, anunciaron su renuncia a ese partido y su ingreso al partido la Fuerza del Pueblo, lo que significa que el proceso de división del anterior partido de gobierno podría no haber concluido al momento que escribimos este artículo.

Por Héctor Cuevas