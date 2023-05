Causa preocupación gran índice de accidentes viales que se registran en Puerto Plata

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- La alta frecuencia de accidentes de tránsito con saldo de fallecidos y lesionados que acontecen en esta provincia atlántica, sigue generando mucha preocupación.

Semanalmente son múltiples los choques, colisiones, volcaduras y deslizamientos tanto de vehículos como también de motocicletas, siendo este último renglón donde más casos se registra.

Al opinar al respecto, el presidente provincial de la Defensa Civil, Whascar García, manifestó que al parecer los conductores solo saben darle para adelante a los vehículos, ya que no manejan a la defensiva e irrespetan las normas de tránsito.

“Siempre me he preguntado por qué las personas que se encuentran en un taponamiento por un accidente, no se parquean a la derecha para dejar la vía disponible para los vehículos de emergencia, ya que muchas veces un minuto es la diferencia entre la vida y la muerte de un lesionado”, sostuvo.

Dijo que la realidad de estos episodios es indignante, ya que por la imprudencia de conductores y el irrespeto a las señales de tránsito, siguen perdiéndose vidas humanas en las carreteras, avenidas y calles de esta demarcación..

