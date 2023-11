Catedrático deplora carencias del sistema educativo de RD para implementar inteligencia artificial

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El catedrático y consultor empresarial Andrés Rojas destacó los retos y oportunidades que enfrenta la educación superior en la República Dominicana frente a la inteligencia artificial (IA), resaltando la importancia de comprender el impacto que estas nuevas tecnologías están teniendo en todas las áreas de la vida moderna, en particular en el ámbito educativo y académico.

Señaló el potencial que tiene la IA para mejorar de manera significativa el sector de la educación superior en el país y cómo las universidades pueden aprovecharla como una herramienta para actualizar los contenidos curriculares, implementar el aprendizaje personalizado, proporcionar retroalimentación y evaluación automatizada, ofrecer tutorías virtuales y ayudar a los educadores a no temer ser desplazados, sino más bien a adaptarse y aprovecharla como una herramienta complementaria para mejorar la enseñanza.

Rojas habló sobre este tema en una entrevista concedida al programa «Tiempo de Noticias» de Nuevo Diario TV, conducido por los periodistas Luis y Emilio Brito, y transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario.

(Ver programa).

Además, el catedrático de la Escuela de Postgrados y Maestrías de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) mencionó que mediante el uso de la IA, las universidades pueden optimizar sus procesos administrativos al automatizar actividades como la gestión de matrículas, programación de clases, evaluación del desempeño, procesos de pagos y administración de recursos financieros, entre otros.

Además de resaltar las ventajas mencionadas anteriormente, el profesor destacó los posibles riesgos asociados al uso de la Inteligencia Artificial que preocupan a muchas personas. Estos aspectos incluyen la seguridad y privacidad de los datos: cómo garantizar la protección de la información personal de los estudiantes y profesores en entornos donde se utiliza la IA; los sesgos y la equidad: cómo evitar que los algoritmos de IA perpetúen sesgos existentes y asegurar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades; y por último, pero no menos importante, la discusión sobre si la IA podría reemplazar a los docentes en el futuro y cómo encontrar un equilibrio entre la tecnología y el papel humano en la educación.

Cuando se le preguntó sobre la situación actual de la conectividad a Internet en la República Dominicana y cómo esto afecta el desarrollo de los nuevos modelos educativos que la IA traerá al escenario, el académico se refirió a un reciente estudio publicado por el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aplicado en países de América Latina y el Caribe. Este estudio revela que en la República Dominicana solo el 56% de los hogares tiene servicio de Internet fijo, lo que sitúa al país por debajo del promedio de la región, que se sitúa en un 67%. Asimismo, el Banco Mundial advierte que la calidad del servicio de Internet fijo en la República Dominicana es baja según el 62% de los hogares encuestados, lo que supone un obstáculo para el uso eficiente de dicho servicio.

Por otro lado, Rojas hizo referencia a un estudio publicado por la UNESCO y el PNUD en el cual se revela que en la República Dominicana, el 80% de los maestros tiene dificultad para acceder a Internet, es decir, aunque tienen acceso al servicio, no tienen las habilidades para navegar en la red. Además, el 73.2% de las escuelas públicas no cuenta con plantas de emergencia para cuando falla el suministro eléctrico o para suministrar energía en las escuelas de zonas rurales muy apartadas donde aún no llega el suministro. A esto se suma que el 36.7% del área rural del país carece de acceso a Internet.

El catedrático señaló que estas estadísticas presentan un panorama sombrío para la implementación a corto plazo de las nuevas tecnologías que podrían contribuir a mejorar y democratizar una educación de mayor calidad y superar los resultados obtenidos hasta la fecha en el campo educativo en la República Dominicana.

Rojas instó a la audiencia a aprovechar toda la información disponible y gratuita que se encuentra en la red sobre cómo aprender a utilizar la IA para ser más productivos en sus respectivas áreas de actividad profesional y laboral. Hizo referencia a estadísticas publicadas por el sitio web Statista.com, que muestran que en los últimos 13 años, desde 2010 hasta 2023, el tiempo promedio que las personas utilizan sus teléfonos inteligentes diariamente ha aumentado de 1.6 a 5.4 horas, lo que representa un incremento del 237.5%. Sin embargo, el 42% de ese tiempo se dedica al uso de las redes sociales en lugar de aprender nuevas habilidades que los hagan más competitivos en el mercado laboral.