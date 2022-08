Catas sostenibles, la nueva propuesta de Pernod Ricard Dominicana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Pernod Ricard Dominicana innova con un concepto que transformará la tradicional experiencia de catas sensoriales con el portafolio de sus marcas, aportando un revolucionario giro de sostenibilidad y responsabilidad.

Con esta propuesta de experiencias para los amantes de los buenos momentos, la empresa busca revivir la visión de sus fundadores de “crear un mundo más convivial sin excesos”, inspirando a sus colaboradores, sus consumidores, sus socios de negocio y aliados.

El concepto ha sido presentado por Helena Dionísio, Country Manager de Pernod Ricard Dominicana y Alejandro M. Flores, Corporate Affairs & Alcohol in Society Director Latin America and the Caribbean para Pernod Ricard, quien visitó el país para presentar la Hoja de Ruta al 2030 de la empresa, y la agenda de Sostenibilidad y Responsabilidad que lleva a cabo la organización, alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por las Naciones Unidas.

Durante su semana de visitas, Alejandro estuvo acompañado por Helena Dionísio y Francesca Ortiz, Corporate Affairs & Alcohol in Society Manager Caribbean and Central America.

“Como Creadores de Convivialidad creemos firmemente en el arte de compartir todo lo que hacemos. Nuestro objetivo es traer “Buenos Momentos, desde Buenos Lugares” en todo lo que hacemos activando nuestros 4 ejes de nuestra Hoja de Ruta de Sostenibilidad y Responsabilidad para el 2030: (1) nutriendo nuestros terroirs, (2) valorando a nuestra gente, (3) implementando la economía circular en nuestra producción y (4) siendo anfitriones responsables comprometidos a reducir el consumo excesivo de alcohol, creando valor compartido para todos nuestros grupos de interés”, ha expresado Flores durante su visita.

En sinergia con Dominic Boon, Embajador de Chivas Brothers en el país, se concluyó con una cata con lo mejor de su portafolio global de whiskies desde Chivas 12, Chivas Extra 13 años- Tequila Cask, The Glenlivet 15 años y Royal Salute 21 años, para vivir la experiencia sensorial de sus marcas. Sus invitados degustaron de la sostenibilidad y responsabilidad en cada gota, empaque y producción de las bebidas presentadas. Además de conocer iniciativas globales de sus marcas a nivel de producción sostenible junto con iniciativas locales en la República Dominicana para promover el consumo responsable.

Avances en su compromiso de sostenibilidad y responsabilidad

Pernod Ricard tiene como misión “liberar la magia de las conexiones humanas creando Buenos Momentos desde Buenos Lugares”, a través de sus marcas creadas con propósito.

Así lo explica Alejandro Flores, quien durante su estadía compartió con miembros de entidades como la Cámara de Comercio e Inversión Franco-Dominicana – CCIFD y la Cámara Británica de Comercio en la República Dominicana – BRITCHAM, la visión y avances en la Hoja de Ruta de Sostenibilidad y Responsabilidad que abordan todos los aspectos de su negocio, desde el grano hasta el producto final.

Acerca de Alejandro M. Flores, Corporate Affairs and Alcohol in Society Director Latin America & the Caribbean at Pernod Ricard

Originario de la Ciudad de México y egresado de la Facultad de Derecho en la Universidad Panamericana, inició sus primeros pasos en varias firmas de abogados. En el 2006 se integró a Casa Pedro Domecq como Asesor Jurídico y del 2008 al 2012 fungió como Gerente Legal Comercial para Pernod Ricard México.

En el 2012 fue invitado a trabajar en Miami como responsable del área Legal, Asuntos Públicos y CSR de Pernod Ricard Travel Retail Américas. Posteriormente, en 2018, fue Director Legal y de Asuntos Públicos para la división Caribe y Centro América en Miami.

Desde el inicio del 2022, es Director de Asuntos Corporativos, Alcohol en Sociedad en Pernod Ricard para Latinoamérica y el Caribe, con una misión clara de ejecutar estrategias para fortalecer y proteger la categoría de vinos y espirituosos en la Región, políticas públicas y asuntos gubernamentales asegurando la ejecución regional de la visión global del Grupo para reducir el consumo nocivo de alcohol.

