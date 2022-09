Castillo Semán sugiere al Gobierno activar Consejo Nacional de Seguridad ante crisis en Haití

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El político y abogado Vinicio Castillo Semán sugirió al Gobierno activar el Consejo Nacional de Seguridad ante la situación que vive Haití desde hace días, y al mismo tiempo recomendó a las Fuerzas Armadas reunirse para prevenir situaciones que trasgredan las fronteras dominicanas.

“Aprovecho para plantearlo formalmente al presidente a propósito de esta crisis: debe de activar formalmente el Consejo Nacional de Seguridad, que existe, y se deben elaborar planes inmediatos y urgentes para enfrentar contingencias, incluyendo la posibilidad de llamar a una movilización de las reservas, las FF. AA. Y la Policía Nacional”, sugirió Castillo Semán.

Apuntó que si se presenta una situación hay que contemplar que las FF. AA. no dan abasto y que no debe sorprender porque lo que acontece actualmente en Haití demuestra que es una posibilidad real que se presente una situación que impacte a República Dominicana.

“No es un invento de un político de ultraderecha que quiere infundir miedo”, manifestó Castillo Semán, durante su participación en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R. cada sábado por Entelevisión, a las 9:00 de la noche.

Dijo que las potencias, al dejar agudizar este problema en Haití, sus ciudadanos se ven en la obligación de abrazar la supervivencia.

“No es que ellos tienen que venir, es que están obligados a venir en masas, entonces, a nosotros nos corresponde como Estado planificar qué vamos a hacer si pasa ´A´, si es ´B´ o si pasa ´C´”, alertó, al agregar que si no pasa, perfecto, pero que no agarre la situación a República Dominicana sin un plan.

Comentó que el problema en Haití se ha venido agudizando como se veía venir, al destacar que en ese territorio los saqueos se generalizaron, los bancos y los comercios cerraron y, que lo lamentable, es que no hay autoridad, aunque digan que “hay una Policía”.

“La Policía que hay es formal, pero al servicio de las bandas, del crimen y del narcotráfico y obviamente la comunidad internacional ha dejado que las circunstancias en Haití se vayan a un plano extremo”, dijo.

La comunidad haitiana que reside en RD podría actuar

Ante los rumores de que la comunidad haitiana que reside en el país actuaría en contra de los dominicanos si estalla una situación con Haití, Castillo Semán dijo que es ingenuo creer que esa masa de ilegales se va a mantener amorfa y dedicada a su trabajo, como hasta ahora ha sido, desconectados de lo que está pasando en su país.

“Por eso el Estado y sus organismos de inteligencia tienen que diseñar toda una política de protección, de que si sobreviene un conflicto, ese millón que está aquí va a actuar”, advirtió.

Dijo que vio un reportaje donde se daba a conocer que se estaban trayendo armas desde Haití hacia República Dominicana para armar a los haitianos: “hay que decirlo, ellos no lo van a hacer espontáneamente, lo están organizando desde fuera, porque hay una mano maestra detrás”.

Manifestó que lamentablemente, si la población haitiana que vive en el país organiza 10 o 20 focos en territorio nacional, va a tener que salir la población dominicana a defenderse, situación que dijo, sería la más peligrosa porque no es un secreto que se actúa desde la población de manera ´draconiana´, abusando y matando inocentes.

Solución en Haití solo se da con intervención militar

Ante la pregunta de si Haití podría llegar a una solución dentro de su propio territorio sin intervención, Castillo Semán señaló que ese país no tiene la capacidad de autosostenerse ya que está en coma como nación.

“La única manera de llevar un orden mínimo en Haití es una intervención militar de la ONU, debe ser multilateral, o de un organismo regional y me identifico con la propuesta del establecimiento de un fideicomiso internacional tutelado por la ONU que permita reconstruir a Haití en Haití, que los recursos que se drenen no sea manejado por la mafia política haitiana que es la que se ha robado el dinero que ha impedido su desarrollo”, señaló.

Dijo que si al vecino país se le dan unos 20 o 25 años de un fideicomiso que permita que se le hagan carreteras, presas, escuelas, hospitales y se organice el Estado, podrían autosostenerse solos, pero que lo lamentable es que las potencias no quieren asumir ese compromiso.

“Qué pasa, que las potencias no quieren asumir ese compromiso, porque además tienen un chantaje ideológico de que sería recolonizar a Haití, que fue la primera colonia con la primera independencia frente a las grandes potencias, que la ONU: Estados Unidos, Francia y Canadá, básicamente, retomen el control de la soberanía haitiana, es un elemento que a algunos políticos demócratas y liberales les da cierto temor por la conciencia histórica de lo que ocurrió, pero no hay alternativa”, razonó.

Apuntó que las opciones para ellos son el caos, que se está viendo, y la otra derramar esa población hacia la República Dominicana, pero que los dominicanos hasta cierto punto van a tolerar eso.

“La población dominicana ha estado hasta cierto punto tranquila, pero eso es hasta un día, porque en la medida de que ese derrame de esa población está siendo instigado a través del caos, porque esto está dirigido, obviamente, la población puede reaccionar violentamente por encima del gobierno, y generarse una situación de conflicto entre poblaciones sumamente grave”, dijo.

Dice grandes potencias están detrás de lo que ocurre en Haití

Señaló que todo lo que está ocurriendo en Haití está dirigido por las potencias, bajo la premisa de que República Dominicana sea la receptora de una gran migración, buscando forzar un éxodo masivo de haitianos hacia el país.

Explicó que el razonamiento lógico e imbatible para esas potencias es que cuando en Haití se acaben los alimentos, la gasolina y las medicinas, esos 10 millones de seres humanos en donde las escuelas y empresas están cerradas “no se van a tirar al mar”.

“Evidentemente existe la posibilidad de que se organice u organicen desde fuera, que es lo que yo creo, una gran oleada de inmigrantes haitianos bajo la categoría de crisis humanitaria y de refugiados y cualquier mañana de estas nos pueden aparecer 50 mil haitianos rumbo a Santo Domingo… Es algo totalmente esperable”, alertó Castillo Semán.

Resaltó que solo en las cabezas de las potencias, cabe la idea de que aquí pueden establecerse centros de refugiados: “Y la realidad es que en los hechos, en los últimos 20 años, le hemos estado demostrando que sí es posible resolver los problemas a los haitianos en República Dominicana”.

Manifestó que solo hay que ver las maternidades, al compartir que recibió desde el Cabral y Báez una llamada para decirle que de 10 camas, 7 están siendo ocupadas por haitianos ilegales, gratis.

“Cuando ves que le abrimos nuestras escuelas con tanda extendida a los niños ilegales sin documentos, con desayuno y almuerzo; cuando ves que una asociación como la ACIS en Santiago habla de legalizar 500 mil haitianos, solo en la región del Cibao, te das cuenta que los organismos internacionales como la ONU, que son los que dirigen eso y tienen su quinta columna en los gobiernos para trabajar los temas de fusión, ellos no andan descaminados”, razonó.

Expresó que por todo eso le ha planteado al presidente Luis Abinader, al momento de saludar su discurso ante la OEA, con el cual apuntó estuvo de acuerdo y apoya su prédica de defensa al país, que había llegado el momento de actuar.

“Le he dicho presidente llegó el momento de actuar, que hay que cerrar las fronteras, cero visas y que no entre nadie, solo vamos a darle alimentos y medicinas en los mercados binacionales, porque si la comunidad internacional no ve una RD plantada, la solución más fácil para ellos es trasvasar la población haitiana hacia la dominicana”, compartió Castillo Semán.

Señaló que lo más peligroso que podría pasar ahora es que organicen una oleada de 80 o 100 mil haitianos para que vengan a República Dominicana, se presente una situación delicada y puede darle la excusa perfecta a la comunidad internacional de intervenir a ambos países para pacificar un choque de poblaciones.

Llamó a recordar que “estamos invadidos por un millón y medio de haitianos y que es ingenuo creer que se van a quedar tranquilos.

“Estamos hablando de peligros mayores… basta que 10, 15 o 20 mil se enrumben para cualquiera de las fronteras nuestras, como la organizan desde Centroamérica hacia los Estados Unidos”, advirtió el político.

Lucha contra la corrupción, en peligro

Ante los casos recientes que se ventilan en el tren judicial, el abogado y político Vinicio Castillo Semán, señaló que evidentemente el énfasis de la lucha contra la corrupción, está en peligro, al citar como ejemplo la confrontación de los jueces contra el Ministerio Público, quejándose de unas declaraciones de la magistrada Yeni Berenice Reynoso, a raíz de la sentencia por el caso de la OMSA.

En ese contexto, que puede incluso ser una culpa compartida, pero que lo que le queda al país es una sensación de impunidad, “porque no es verdad que en ese robo de la OMSA de 3 mil millones, ahora nadie es culpable”.

Criticó que se dictara culpable solo a Argenis Contreras de la muerte del abogado Juniol Ramírez, al señalar que nadie va a creer que no hubo cómplices.

“Es una burla al país, y se lo digo a la jueza con todo el respeto: eso es una burla al país”, dijo, al recordar que la etapa preparatoria de ese expediente se hizo durante la gestión de Jean Alain, se supone que cuando llega el nuevo gobierno, si había una investigación torcida, debió rectificarse.

