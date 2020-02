Castillo Semán dice Faride Raful no estaba autorizada a leer manifiesto en marcha de la oposición

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a senador del Distrito Nacional por la Fuerza Nacional Progresista y aliados se quejó este domingo de que su contrincante, la perremeísta Faride Raful, no estaba autorizada a leer el documento conjunto de los 13 partidos que convocaron a la marcha de la oposición por la defensa de la democracia.

Vinicio Castillo Semán dijo que Raful representa una agenda muy diferente a la suya, conformada por un bloque de seis partidos, entre éstos la Fuerza del Pueblo también aliada al partido de la diputada en el nivel municipal, por lo que no se veía bien que él o ella leyeran el documento de la marcha.

Expresó que no estaba dispuesto a romper el acuerdo hecho en la reunió previa a la organización de la marcha y que se trató de un acto de protagonismo de la representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero que al final no le resultó porque casi nadie la aplaudió.

El candidato a senador dijo que el comunicado conjunto de los 13 partidos opositores, que leyó su contrincante Raful, estaba previsto que lo leerían dos jóvenes, no por candidatos, con lo que la acusó de romper el acuerdo para buscar protagonismo.

“Soy amigo personal de Luis Abinader desde muy joven. Pero por razones obvias, siendo adversario electoral de PRM y sus aliados, no me correspondía leer un comunicado conjunto hoy. Faride Raful igual frente a nuestro bloque. Quiso buscar provecho político. Y le salió al revés”, escribió Castillo Semán en su Twitter.

Envidia por apoyar legalización matrimonio Gay ? Por apoyar aborto en 3 causales ? Por apoyar ideología género en escuelas ? Por oponerse a ley 44-00 establece lectura biblia en escuelas ? Dios me libre !

No tengo porqué tener ninguna envidia frente a @Farideraful . Ella es mi adversaria electoral en Senaduría DN . Tiene agenda muy diferente a la mía y nuestro bloque partidos. La lamentable nota discordante de hoy, fue por incumplir acuerdos previos 13 partidos .

Soy amigo personal de @luisabinader desde muy joven . Pero por razones obvias , siendo adversario electoral de PRM y sus aliados No me correspondía leer un comunicado conjunto hoy . @Farideraful igual frente a nuestro bloque . Quiso buscar provecho político. Y le salió al revés.

No iba romper acuerdo . No se veía bien yo hablara a nombre PRM y aliados . Lo mismo debió hacer y pensar @Farideraful . No puede hablar a nombre de nosotros sin consultarnos y en contra de lo acordado ayer en reunión preparatoria .

— Vinicio Castillo (@VinicioSenador) February 23, 2020