Castillo asegura llevará inversiones a la región sur para generar mayor bienestar social

EL NUEVO DIARIO, BAHORUCO.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, aseguró este jueves que, en su gobierno a partir de agosto del 2020, continuará impulsando el desarrollo económico de esta provincia, y por eso, traerá inversiones para sacarla del rezago económico y generar mayor bienestar social que impacten positivamente la vida de la gente.

Castillo explicó que establecerá una alianza sector público-privado, y con su experiencia, tanto como empresario como funcionario público, sabe cómo atraer esas inversiones a esta región del Sur profundo que aún se mantiene con altos niveles de pobreza, a pesar de que se ha avanzado mucho en los últimos años.

“Yo como Presidente estoy muy claro que trabajaremos en la dirección de traer inversiones a esta provincia para que se puedan generar los empleos que demanda no solo Bahoruco, sino toda la región. Nosotros en coordinación con el sector privado traeremos todas las inversiones necesarias y productivas; y también el gobierno hará las inversiones requeridas para que finalmente la región del lago despegue y tenga el bienestar que desde hace mucho tiempo los sureños anhelan”, expresó.

En ese sentido, el candidato presidencial detalló que, una vez concluida la presa de Montegrande a mediados del próximo año, esta traerá muchos beneficios a la provincia y a la región.

“Con mi experiencia de 36 años como empresario y siete como ministro, sé cómo hacerlo y lo haré, pues la región Sur que me vio nacer, será parte del país de oportunidades que construiremos juntos para todos los dominicanos”, sostuvo Castillo.

Durante un recorrido por la provincia Bahoruco y sus municipios, Castillo dijo que la campaña Gonzalo 2020 “está dedicada en cuerpo y alma” en apoyar a sus candidatos municipales.

“Quiero decirles que hay que trabajar, trabajar y trabajar unidos para poder ganar en febrero, concentrémonos en febrero para poder ganar con más del 70% de los votos en todas las candidaturas municipales del PLD y las fuerzas aliadas, y a partir de ahí, demostremos claramente que obtendremos en las congresionales y presidenciales, un triunfo en primera vuelta”.

Igualmente, el candidato presidencial exhortó a sus seguidores a no dejarse provocar. “Quiero darles un mensaje, estamos en época de Navidad, una época para compartir entre amigos y entre la familia, y no quiero que peleen ni se dejen provocar porque el que esta gana ‘o no pelea”, puntualizó Castillo.

Castillo se expresó en estos términos durante el acto de juramentación de los candidatos a alcaldes y directores municipales de la provincia Bahoruco. El candidato presidencial juramentó a los candidatos a alcaldes de Neiba, José Darío; Galván, Elvin Perdomo; Los Ríos, Benjamín Sena; de Tamayo, Huraldo Mesa; de Villa Jaragua, Alfredo Carrasco.

También a los candidatos a directores de distritos municipales de Las Clavelinas, Henry Pérez; El Palmar, Luis Eduardo Andrés; El Salado, Mayobanex Percinar.

Previo a este acto de juramentación, el candidato presidencial también realizó un amplio recorrido por Bahoruco, donde visitó los municipios, Tamayo, Batey 4, El Palmar, Galván, Villa Jaragua, Los Ríos y Neiba, cuyos encuentros forman parte de los trabajos de apoyo a los candidatos a cargos municipales del PLD y sus partidos aliados para expresarles su respaldo de cara a las elecciones de febrero del 2020.

Gonzalo Castillo estuvo acompañado del senador de la provincia Manuel Paula, los miembros del Comité Político, Francisco Domínguez Brito y Andrés Navarro, así como de dirigentes del PLD.

Caravana

Posterior a la juramentación, el candidato presidencial realizó una marcha caravana junto a todos los candidatos a alcaldes y a directores municipales en respaldo a sus aspiraciones. El recorrido, de más de 4 kilómetros, inició en la calle Sánchez.

Atravesaron diversos barrios y sectores residenciales, finalizando en la calle Apolinar Perdomo, frente al parque central de Neiba.

Los candidatos municipales del PLD y sus partidos aliados valoraron el firme espaldarazo dado por Gonzalo Castillo a sus aspiraciones, de cara a los comicios de febrero próximo.

