Castaños Guzmán: “Nadie puede declarase ganador, lo hará la JCE”; llama a población ir a votar higienizados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – “Nadie podrá declararse ganador de las elecciones, es la Junta Central Electoral, que lo hará,”, advirtió este viernes, el presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio Cesar Castaños Guzmán, quien hizo un vehemente llamado a los candidatos aceptar los resultados, reiterando que será la JCE, quien informe a la población “quien ganó”.

Reiteró que alguien será elegido, porque “el que ganó, ganó”, pero hay que aprender a perder, destacando que “si no hay elegidos, tendremos segunda vuelta, pero el destino se juega este 5 de julio, yendo a votar. La Junta tiene un personal que asegura un proceso seguro, les aseguramos que el conteo de los votos, saldrá la verdad, estamos comprometidos con la verdad”.

Castaños Guzmán, dio garantías, seguridad este viernes que ese órgano electoral, está tomando todas las medidas sanitarias para que el proceso de votación este domingo 5 de julio, todo transcurra con celeridad, y sin hacinamiento.

Aseguró que debido a la circunstancia en medio de la pandemia del COVID-19,” tenemos un protocolo sanitario que garantiza la salud de las personas que vayan a votar”.

“En términos de seguridad, hay garantías para los electores; se va a contar, se va a sumar, y el ganó, ganó, esa es la aptitud de la junta”, indicó.

En su llamado a la sensatez a todos los partidos políticos, advierte que “nadie puede gobernar sin permiso del pueblo. Que quiere el pueblo. Nosotros tenemos la suerte de tener un sistema de partido fuerte, una oferta partidaria que pueda elegir de acuerdo a su simpática, aquí no desconsideramos a nadie, es el pueblo que decide su destino, ejerciendo su derecho a votar”.

“Hacemos un llamado para que la gente vaya a votar temprano, y llamando a que la gente vaya militante a votar, higienizados, vamos a ejercer el sagrado derecho”, sostuvo el magistrado.

Advirtió, además, que la votación será hasta las 5:30, y que no se podrá prolongar la votación por la pandemia de COVID-19, para preservar la salud del personal que trabaja en las mesas electorales y de la JCE.

“Llamamos a las familias que guardando distanciamiento acudir a votar temprano. Esperamos que a prima noche, estaremos dando resultado. Queremos escrutinio bien hecho, que se cuente bien, manual que se tomen su tiempo, no queremos ligereza que reste calidad al conteo”, sostuvo.

En su entrevista de este viernes, el presidente de la Junta Central Electoral, recordó que todo el mundo podrá grabar el escrutinio con sus móviles o celulares frente a los observadores de partidos políticos, en y termino de seguridad, hay garantías para los electores; se va a contar, se va a sumar, y el ganó, ganó, esa es la aptitud de la Junta”, reiteró.

Hizo un llamado tanto a los partidos como a la población en sentido general de que “todos debemos ir acompañado de la prudencia”, de igual forma, pidió cuidar el lenguaje, porque este proceso tiene que ser en civilidad y paz, porque la esencia de la democracia es elegir las autoridades pero pacíficamente”.

Agregó que “pienso que este país necesita un proceso civilizado, y los resultados sean respetados. No terminan siendo difamados, hay una corresponsabilidad de todos. Pienso nadie tiene derecho a ensuciar y enlodar ese trabajo por respeto a este mismo pueblo, que se merece que esta democracia sea fortalecida”.

Castaños Guzmán dijo además “creo que hay una responsabilidad social, un sacrificio, y no creo que haya uno más loable que se haga por las democracia, democracia es elecciones. Si no hay un sistema de partido políticos, posibilidad de que el pueblo elija periódicamente sus autoridades, no podemos hablar de democracia, tampoco sino hubiera libertad de expresión”.

“Hay un fuero interno, una soberanía, ante la oferta de los partidos políticos, el elector, firma el contrato social, la boleta; y eso es un documento donde ante la oferta que hacen los partidos, es unilateral, de libertad, pero se vuelve contrato cuando la persona marca”, manifestó.

“Vayan a votar temprano, que nadie se quede en su casa, lo estaremos esperando con protocolo sanitario; tenemos aplicación para que el ciudadano se verifique, donde está su colegio y la exhortación final, un llamado a la paz, y la concordia. No al discurso fuera de cauce. Paz y tranquilidad es lo que necesita la población para ir a votar”, añadió.

Al ser entrevistado, por Huchi Lora, dijo el presidente de la JCE, que no podrá nadie hacer lio, ese no es el espíritu de los organizadores, ni de los partidos.

Reiteró su llamado, advirtiendo que la antesala de la violencia es el discurso, el discurso disonante hay que sacarlo del escenario, el proselitismo termino, hay que reflexionar. Ya la gente tiene en su corazón lo que va hacer.

“Dejemos a las personas que se lo piensen, porque el voto tiene consecuencias jurídicas, en las instalaciones de unas autoridades. Quien puede auscultar lo que a lo interno tiene una persona. Nadie. Al final de toda la jornada la verdadera determinación viene por el resultado sumatorio de los votos válidos”.

Julio Cesar Castaños Guzmán, informó que si alguien lo hace incurre en infracción de incurrir noticias falsas, pero será desmentido por la realidad. Llegado el cierre de votación, comenzara el escrutinio a nivel presidencial, senadurías y diputaciones. Comenzaremos con el nivel presidencial, que es uninominal, el senatorial, y la diputación será más compleja. Debido a las boletas cerradas y bloqueadas.

Sobre los observadores internacionales: tiene una misión de la OEA, robusta, 80 personas, los de la Organización de Estados Americanos, dijo llegaron en Jet Privado, 14, solo de la OEA. Tenemos la Misión de Uniore, sufrió disminución porque Costa Rica suspendió el vuelo, creo que el gran observador es el pueblo dominicano. Apelo a la conciencia y sabiduría del pueblo dominicano.

Este proceso estará abierto, en los medios, nuestros medios debidamente acreditados, tendrán un papel estelar. La calidad de las boletas:

Las boletas tienen calidad, selladas y firmadas, la tendrá en sus manos el elector, no hay como meter un gato por liebre. A la hora de votar, no hay como sacar un truco y poner una cosa por otra, porque hay una vigilia electoral. Los delegados que tienen el Padrón que se va usar, todos tendrán la misma carta en las manos. El proceso de votación es transparente para todos en la mesa electoral. Imposible saber por quién se va votar, es secreto el voto, es muy poco probable, este pueblo inteligente, que sabe.

Como es secreto esta persona puede ejercer en plena libertad el derecho a votar. Sobre la petición de auditoria al Padrón Electoral, Castaños Guzmán, dijo que se audita todos los días, hasta en los bancos, se le entrega periódicamente a los partidos.

Sobre el voto en el exterior, dijo que las personas ya registradas, inscrita la ley determina que, si está en RD, en el país, está inhabilitado para votar. Si está empadronado acá, y no allá, tampoco está habilitada para votar.

