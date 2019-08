Castaños Guzmán considera dispersión en salud debe ser redireccionada para definir una gestión hospitalaria preventiva

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El doctor Julio Amado Castaños Guzmán, presidente del Patronato del Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS), consideró este jueves que la dispersión en salud debe ser redireccionada para definir un modelo de gestión hospitalaria preventiva, ejecutar estrategias en la atención primaria y para la educación en la salud, entre otros.

Destacó que el sistema de salud dominicano está fuera de su sitio, y necesita un abordaje sistémico, una nueva visión para lograr mejorar sus indicadores, los cuales señaló todavía tiene muchas cosas pendientes.

Indicó que los grandes centros hospitalarios del país que se están inaugurando son para los individuos que necesitan las intervenciones quirúrgicas, para la enfermedad, para los trasplantes “y eso es solo un nivel del proceso de salud”.

No obstante, Castaños Guzmán señaló que hay enfermedades que no aparecen el portafolio, que tiene que ver con la parte psicológica del individuo, como son el stress, ansiedad y la angustia, que al final impacta y sale, afectan el sistema y la funcionalidad del dominicano.

En ese tenor, el especialista abogó por un sistema de modelo integral más eficiente, en el cual la familia reciba atención de salud apoyado en un programa de prevención.

Criticó que el dominicano se esté muriendo de enfermedades cardiovasculares y diabetes y no hay un plan estratégico fundamental en el país, saliendo más costoso la enfermedad y la catástrofe que la prevención.

Informó que 13.4% de la población padece de diabetes y un 9% es pre-diabéticas, y eso es alarmante “son las enfermedades que el dominicanos se está muriendo y sin embargo, y no hay una estrategia, no hay una plan, solo se observa una campaña cuando es el mes agosto (diabetes) y el día de la hipertensión arterial se hace una caminata, así no se puede”.

El gobierno debe dar respuesta a una nueva población que tiene una expectativa de vida más larga, es decir debe diseñar un sistema de salud para esa ciudadanía.

Señaló que durante su participación en Telematutino 11, que en la Seguridad Social después de los 65 años no hay cobertura de salud “es decir te pasa la vida pagando ese servicio y los últimos 6 meses o un año de vida, no tiene derecho a esa cobertura de salud” .

