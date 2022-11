Casper Ruud: “Estoy muy contento con todo lo que he conseguido, ha sido estupendo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TURÍN .- El noruego Casper Ruud ponderó todo su año este sábado, tras su derrota en la final de la Copa de Maestros ante el serbio Novak Djokovic, al que calificó como “estupendo” pese a haber perdido cuatro finales, entre ellas, además de la hoy, la de Roland Garros y la del Abierto de Estados Unidos.

“Ha sido decepcionante acabar perdiendo estas grandes finales pero si me hicieran una oferta para terminar el año en el número tres, jugar las finales que he jugado el 1 de enero de este año, hubiera firmado el contrato de inmediato. No hay duda de ello”, explicó en rueda de prensa tras el partido.

“Estoy muy contento con todo lo que he conseguido, con cómo me han salido las cosas, con cómo me ha ido este año. Ha sido estupendo”, añadió.

Sin embargo, lo más positivo para el tenista de 23 años es que todavía tiene “margen de mejora”.

“Siento que hay margen de mejora, así que creo que eso es algo bueno para seguir siendo feliz. Técnicamente no soy perfecto en absoluto, hay muchas cosas que puedo mejorar técnicamente. Pero mi base como tenista ha mejorado mucho este último año. Todavía hay muchos aspectos en los que todavía me siento incómodo, sobre todo quizá subiendo a la red”, apuntó.

El haber disputado grandes finales le da un grado de experiencia que no tuvo a principios del presente: “Creo que el año que viene llegaré con una mentalidad un poco diferente. Cuando lleguemos a Australia, probablemente tendré algunos grandes objetivos que quiero lograr allí. Creo que mi mentalidad de cara al próximo año va a ser diferente a la de los años anteriores”.

Y se rindió a su rival de esta noche y al español Rafa Nadal, con el que cayó en la final de Roland Garros.

“Novak y Rafa son excepcionales. Tienen la capacidad de dar un paso adelante cuando es necesario, algo que yo no tengo. Eso es algo que puedo intentar mejorar, sin duda. Parece que siempre ganan los puntos ajustados, los sets ajustados. He estado siempre en el lado perdedor cuando he jugado contra jugadores como ellos”, valoró.

Además, se marcó un objetivo principal para mantener su nivel.

“Creo que uno de los objetivos más importantes para mí el año que viene es intentar, aunque sé que no será fácil, pasar casi todo el año sin sufrir demasiadas lesiones”, sentenció.

