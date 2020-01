Caso de niño de 10 años que embaraza a joven de 13 escandaliza sociedad rusa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- La Noticia que un niño dejó embarazada a una adolescente mayor que él ha escandalizado a la sociedad rusa luego de que el caso fura revelado durante una transmisión en vivo de un programa local y con el permiso de los padres, hecho ocurrido en la ciudad de Zheleznogorsk, en Rusia.

El programa que conmocionó y dejó atónitos a los televidentes en Rusia fue titulado con el nombre de ¿Papá a los 10?, y desde su emisión ha provocado diversos tipos de comentarios.

El niño identificado como Ivan, de 10 años de edad, quien afirmó durante el programa ser el padre del bebé que espera su novia a la cual tomaba de las manos durante la presentación de la caso.

Mientras que la joven de nombre Darya, de 13 años de edad, informó en el programa que estaba embarazada del pequeño jovencito que es menor de edad al igual que ella.

Sin embargo, un médico urólogo actuante en el programa y que evaluó el caso dijo que Ivan es muy inmaduro sexualmente para poder producir esperma.

Evaluación que según la joven carece de sentido, ya que asegura que con la única persona que ha sostenido relaciones sexuales es con su novio Ivan.

Según fue publicado en medios de información rusa, un vecino de la ciudad donde residen llamó al programa e indicó lo siguiente: “Obviamente, esto tuvo que ser obra de otra persona, solo quieren achacarle el caso al niño ahora”.

La joven Darya emitió unas contundentes declaraciones durante su participación en el programa:

“A mí me daba un poco de miedo. Todo fue idea de Ivan tener relaciones sexuales. A mí me daba un poco de miedo, porque sería doloroso. Pero no importó fue poco vergonzoso, estábamos escondidos escondidos debajo de las sábanas”.

Un psicólogo empleado en el caso e identificado como Denis Davydov dijo que cuando Darya fue interrogada sobre si había tenido a alguien más, dio un “rechazo agudo”. Y opinó que: “Esto me da derecho a decir que no tuvo contacto con otros niños u hombres, que solo tenía a Ivan como compañero”.

