Caso cadáveres de niños: Zacateca revela estaba borracho; se entregará a la PN

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “El Grillo”, el zacateca que era activamente buscado por la Policía Nacional, acusado de dejar abandonados los cuerpecitos de seis bebés en las afueras del cementerio Cristo Salvador, admitió estar borracho el día que cometió el hecho e informó se entregaría este viernes a las autoridades.

El imputado hizo estas declaraciones a través de un audiovisual, en el que explica que el martes recibió una llamada de la Funeraria La Popular a las 6:00 de la tarde para hacerle entrega de los cadáveres, a sabiendas de que el cementerio operaba hasta las 5:30 p.m.

Afirmó que tras recibir una bolsa negra que le habían entregado, sabía que en su interior se encontraban unos restos pero desconocía que se trataba de dicha cantidad, pues, normalmente, para sacar un cuerpo primero debe presentarse a la oficina y agotar un proceso, sin embargo, ese día solo se le hizo entrega de la bolsa, sin ningún documento y la suma de mil pesos. Al notar que tenía poco peso, decidió no prestar mucha atención.

«De ahí yo cogí, fui a buscar el carro, yo borré, cuando me vine a dar cuenta eran las 6:30 de la mañana, me está llamando el amigo mío que ve el 911 y me dice ‘ven a ver, que aquí hay un problema bien grande’, y yo pasé igualito como que no sabía nada. Como yo nunca había estado en justicia, no me entregué», dijo.

El individuo aclaró que no se había presentado ante las autoridades por temor y que lo haría este viernes, únicamente por las vías del comunicador Ramón Tolentino y el periodista Diógenes Ozuna.

“Yo le pido al país perdón porque soy inocente, no sé lo que está pasando ahí, les pido que me excusen, no quise entregarme porque tenía miedo, no sabía, y no fue que me mandé a correr, yo me quede en el mismo sitio”, expresó.

“Yo no soy responsable de eso, porque cuando usted es responsable a usted le entregan un papel diciendo usted tiene seis muertos y a mí no me entregaron ningún documento”, agregó.

Aseguró que la soga se quiere partir por el lado más débil y al ver su nombre en todos lados, decidió salir a la luz por temor a que lo vayan a matar en la calle.

«Al país le pido y a la Policía Nacional que me perdonen, porque soy inocente, me están metiendo en un caso que no estoy metido, soy inocente de lo que está pasando y les pido perdón, yo no fui que los maté, nunca he matado ni una gallina», concluyó diciendo.