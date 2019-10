“Casi Normales”, musical que te dejará un mensaje

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Laura Leclerc, Alejandro Espino, Juan Manuel González, Annabelle Aquino, Jean Luis Burgos y Vladimir Rodríguez llegan a las instalaciones de Studio Theater, con “Casi normales”, una historia musical con calidad y un mensaje de reflexión.

La obra dirigida por Joyce Roy trata sobre una familia “Perfecta”, en secreto sufre día a día por el trastorno mental que afecta la madre, quien tras un suceso en su juventud, desarrolló una enfermedad. Una madre abnegada, cuidadosa, preocupada, pero que no puede controlar las situaciones que se desprenden de su condición de salud, que resulta ser tan poco aceptada socialmente, que se hace aún más difícil vivir con ello.

“Poder interpretar a Daniel es, literalmente, un sueño de casi 10 años que se hace realidad, pues Casi Normales (Next to Normal) se convirtió en uno de mis musicales favoritos desde que supe de este. La música me atrapó, la historia me conmovió, y el mensaje que deja se quedó grabado en mi corazón, creo que para siempre. De esa misma manera, sé que todo el público que venga a disfrutar de la obra quedará marcado”, fueron las emotivas palabras de Alejandro Espino sobre esta nueva oportunidad sobre las tablas.

Este musical rock escrito por Brian Yorkey, con música de Tom Kitt, ganador de tres premios Tony (2009), incluyendo Mejor Música Original, y el Premio Pulitzer (2010), fue también elegido como uno de mejores espectáculos del año por críticos de todos los Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles Times, The Washington Post, Rolling Stones y el New York Times.

La dirección vocal de esta emocionante puesta en escena totalmente dominicana, está a cargo de Claudia González, y la dirección musical es de Hari Solano. La calidad fue palpada por los asistentes a la rueda de prensa, ya que pudieron escuchar en vivo la canción “Luz”, interpretada por el elenco completo.

“Casi normales” promete quedarse con el sentir de la audiencia, atreviéndose a hablar de lo que nadie habla.

Abrirá funciones este 8 de noviembre en Studio Theater, ubicado en Acrópolis Center. Las boletas pueden encontrarse desde ya de venta en el establecimiento y su sitio web de expendio de boletas studiotickets.do.

Anuncios

Relacionado