Casi dos millones se apostó este martes en el Hipódromo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.- El monto apostado al pool de 6 alcanzó cifra récord este martes, en el Hipódromo Quinto Centenario, al llegar a RD$1,942,112.00; lo cual constituye la cifra tope para el mencionado día de la semana, en la historia de las carreras de caballos en República Dominicana.

Una nota de prensa indica que nunca antes el monto apostado al pool de 6 había llegado a esa cifra un día martes, el primero de carreras en la semana, en el parque hípico inaugurado en el año 1995.

Tampoco se alcanzó esa cifra en su predecesor, el desaparecido Hipódromo Perla Antillana, el cual fue inaugurado en 1944 y funcionó hasta poco antes del Hipódromo Quinto Centenario (1994).

El pool pagó RD$13,868.00

El pool de 6 pagó RD$13,868.00 este martes, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde quienes acertaron a 5 ganadores, en el pool de 6, recibieron un pago de RD$448.00. El pool de 5 pagó RD$5,140.00.

Resultados

En la primera carrera, ganó Avalón (7), del Establo Emma Elena. Llevó la monta del jinete José Baéz, quien siguió las instrucciones del entrenador Leonel A. Carrero. Hizo tiempo de 1:26: 3/5 en 1,400 metros. Exacta 7/6 (Avalón/No Me Dejes Fuera). Quiniela 6/7. Trifecta 7/6/5 (completada por Sky’s The Limit). Superfecta 7/6/5/2 (completada por Ocean Power).

En la segunda carrera, la victoria fue para The Kukri (9), del Don Ñaño Stable. Lo condujo el jinete Luiyi Ortiz, bajo las directrices del entrenador Leonel A. Carrero. Paró el reloj en 1:19/4/5 en 1,300 metros. Exacta 9/3 (The Kukri/Little James).Quiniela 3/9. Trifecta 9/3/10 (completada por Seaquake P.). Superfecta 9/3/10/5 (completada por Majestic Corredor). Dupleta 7/9 (Avalón/The Kukri).

En la tercera carrera, se impuso Gran King Of Kings (2), del Establo Leartemida. Llevó sus bridas el jinete Joel Castro, a quien trazó pautas el entrenador Leonardo Almengot. Cronometró 1:46/1/5 en 1,700 metros. Exacta 2/1 (Gran King Of Kings/Mystical Empath). Quiniela 2/con todos. 1/con todos. Trifecta 2/con todos/con todos. Superfecta 2/1/con todos/con todos. Dupleta 9/2 (The Kukri/Gran King Of Kings).

En la cuarta carrera, el primero en llegar a la meta fue Papá Sotico (7), del Establo Fab Five. Tuvo en la silla al jinete Esmerlin Justo, a quien aconsejó el entrenador José Luis Negrón. Hizo crono de 1:47:4/5 en 1,700 metros. Exacta 7/6 (Papá Sotico/Sochi Summer). Quiniela 6/7. Trifecta 7/6/con todos. Superfecta 7/6/1/2 (completada por Puro Talento). Dupleta 2/7 (Gran King Of Kings/Papá Sotico).

En la quinta carrera, triunfó Alticornio (6), del Establo Fab Five. Fue guiado por el jinete Geison Hernández. Lo entrena José Luis Negrón. Registró tiempo de 1:12/4/5 en 1,200 metros. Exacta 6/3 (Alticornio/Cabuya B.). Quiniela 3/6. Trifecta 3/6/1 (completada por Golden Lady). Superfecta 6/3/1/2 (completada por José Horacio). El 1er. Pick 3 fue 2/7/6. El 1er. Pick 4 fue 9/2/7/6. Dupleta 7/6 (Papá Sotico/Alticornio).

En la sexta carrera, dominó La Verdad Hablada (1), del Establo Petronila Carrión. Cargó con el peso del jinete Héctor Hernández, a quien hizo recomendaciones el entrenador Pedro J. Aguiar. Detuvo las manecillas del reloj en 1:22:2/5 en 1,300 metros. Exacta 1/6 (La Verdad Hablada/The Queen Gascue). Quiniela 1/6. Trifecta 1/6/5 (completada por Canela). Superfecta 1/6/5/3 (completada por Nuvola Rossa). El 2do. Pick 3 fue 7/6/1. El 2do. Pick 4 fue 2/7/6/1. Dupleta 6/1 (Alticornio/La Verdad Hablada).